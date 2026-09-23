Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-08)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-08)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет надежным решением для базового апгрейда старого ПК или сборки новой недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он оптимально подходит для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования офисных пакетов и даже для нетребовательных игр на минимальных настройках. Если ваша цель - получить стабильную работу системы без претензий на экстремальную производительность в профессиональных приложениях, этот модуль закроет базовые потребности с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для платформ Intel и AMD последних лет. Данный форм-фактор DIMM предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5, поэтому совместимость с вашей материнской платой - это первый и самый важный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Частота 2666 МГц относится к базовым значениям для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной повседневной работы. В играх и некоторых профессиональных приложениях более высокая частота может дать небольшой прирост производительности, но для офисных и мультимедийных задач разница с более быстрыми модулями будет практически незаметна, делая эту модель выгодным выбором по соотношению цены и достаточной скорости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, как правило, соответствуют стандартным заводским настройкам для частоты 2666 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Модуль не позиционируется как разгонный и, вероятно, не имеет предустановленного профиля XMP для Intel платформ, что означает, что он будет работать на заявленной частоте 2666 МГц только если эта частота поддерживается процессором и материнской платой по умолчанию (в т.н. JEDEC-режиме). Для ручного разгона потенциал может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Однако критически важно проверить, поддерживает ли ваш конкретный процессор (особенно актуально для младших линеек Intel Core и AMD Ryzen) и материнская плата частоту 2666 МГц в режиме по умолчанию без активации XMP. На платформах Intel частота памяти может быть ограничена возможностями процессора, а на некоторых платах AMD для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS. Для ноутбуков и компактных ПК этот модуль не подходит из-за форм-фактора DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не подвержены сильному нагреву при штатной работе. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных кулеров процессора, так как исключает риск физического конфликта и помех при установке. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и ощутимого роста производительности в играх и приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для этого необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, указанные в её инструкции. Вы можете докупить второй такой же модуль позже, но для максимальной совместимости лучше выбирать планку той же модели, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это базовая частота 2666 МГц без поддержки XMP, что делает модуль идеальным для стабильных систем без разгона, но не лучшим выбором для энтузиастов, желающих выжать максимум из игровой платформы. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4. При сборке новой системы с нуля для игр или работы с графикой стоит рассмотреть комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с более высокой частотой. Однако для простого и бюджетного увеличения объема оперативной памяти в уже существующем ПК этот модуль Netac станет надежным и экономичным вариантом.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет надежным решением для базового апгрейда старого ПК или сборки новой недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он оптимально подходит для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования офисных пакетов и даже для нетребовательных игр на минимальных настройках. Если ваша цель - получить стабильную работу системы без претензий на экстремальную производительность в профессиональных приложениях, этот модуль закроет базовые потребности с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для платформ Intel и AMD последних лет. Данный форм-фактор DIMM предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5, поэтому совместимость с вашей материнской платой - это первый и самый важный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Частота 2666 МГц относится к базовым значениям для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной повседневной работы. В играх и некоторых профессиональных приложениях более высокая частота может дать небольшой прирост производительности, но для офисных и мультимедийных задач разница с более быстрыми модулями будет практически незаметна, делая эту модель выгодным выбором по соотношению цены и достаточной скорости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля, как правило, соответствуют стандартным заводским настройкам для частоты 2666 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Модуль не позиционируется как разгонный и, вероятно, не имеет предустановленного профиля XMP для Intel платформ, что означает, что он будет работать на заявленной частоте 2666 МГц только если эта частота поддерживается процессором и материнской платой по умолчанию (в т.н. JEDEC-режиме). Для ручного разгона потенциал может быть ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Однако критически важно проверить, поддерживает ли ваш конкретный процессор (особенно актуально для младших линеек Intel Core и AMD Ryzen) и материнская плата частоту 2666 МГц в режиме по умолчанию без активации XMP. На платформах Intel частота памяти может быть ограничена возможностями процессора, а на некоторых платах AMD для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS. Для ноутбуков и компактных ПК этот модуль не подходит из-за форм-фактора DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не подвержены сильному нагреву при штатной работе. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных кулеров процессора, так как исключает риск физического конфликта и помех при установке. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и ощутимого роста производительности в играх и приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для этого необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате, указанные в её инструкции. Вы можете докупить второй такой же модуль позже, но для максимальной совместимости лучше выбирать планку той же модели, частоты и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это базовая частота 2666 МГц без поддержки XMP, что делает модуль идеальным для стабильных систем без разгона, но не лучшим выбором для энтузиастов, желающих выжать максимум из игровой платформы. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4. При сборке новой системы с нуля для игр или работы с графикой стоит рассмотреть комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с более высокой частотой. Однако для простого и бюджетного увеличения объема оперативной памяти в уже существующем ПК этот модуль Netac станет надежным и экономичным вариантом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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