Описание товара Память оперативная DDR4 Digma 8Gb 3200MHz (DGMAS43200008S)

Для кого и под какие задачи

Одиночный модуль памяти Digma объемом 8 ГБ на базе DDR4 рассчитан на недорогой апгрейд или бюджетную сборку домашнего или офисного компьютера. Эта планка идеально подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр и ресурсоемких программ, таких как видеоредакторы, одного модуля будет недостаточно, но он станет отличной основой для создания двухканальной системы объемом 16 ГБ при покупке второй идентичной планки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 – современное и широко распространенное поколение, которое обеспечивает высокую пропускную способность при низком рабочем напряжении по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR4 физически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке этого стандарта вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет емкость 8 ГБ, а его номинальная эффективная частота составляет 3200 МГц. Такая частота для DDR4 является сбалансированным решением, которое предлагает заметный прирост скорости отклика системы по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, особенно в режиме многозадачности. Вы почувствуете разницу в скорости загрузки приложений и плавности переключения между окнами. Для игр же ключевым фактором станет работа в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одиночной планкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, определяющие её латентность, в данной модели находятся на типичном для частоты 3200 МГц уровне, что обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение соответствует стандартному для DDR4 – 1.35 В. Важной особенностью является поддержка профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее, использующих чипсеты с поддержкой DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом серии B, H (для Intel), B или X (для AMD), а также актуальная версия BIOS. На базовых платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, Intel H410), память может работать на штатной частоте процессора, например, 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена отдельным радиатором охлаждения, что является стандартным решением для модулей с номинальной частотой до 3200 МГц. Это делает планку компактной и позволяет без проблем установить её в системы даже с крупными процессорными кулерами башенного типа, где высокие радиаторы на памяти могут создавать помехи. Отсутствие RGB-подсветки делает модуль практичным выбором для сдержанных сборок, где на первом месте стоит надежность и цена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности в настольных ПК рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима. Установите две одинаковые планки в слоты одного цвета на материнской плате, чтобы получить значительный прирост скорости работы системы. Если вы планируете расширять объем в будущем, оптимальным решением будет покупка второй такой же планки Digma 8 ГБ 3200 МГц для обеспечения идеальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование всего одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала процессора в играх и требовательных приложениях. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти (DDR4) и форм-фактор (288-пиновый DIMM) с характеристиками вашей материнской платы. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для апгрейда старого ПК или начальной сборки с перспективой добавления второй планки. Если же вам нужен готовый игровой комплект с максимальной скоростью, стоит сразу рассмотреть набор из двух модулей с аналогичными характеристиками.