Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4N12008G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 2666MHz (KS2666D4N12008G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет хорошим решением для базового апгрейда или сборки недорогого компьютера для повседневных задач. Он оптимально подходит для офисной работы, учёбы, просмотра контента и нетребовательных игр, где приоритетом является достаточный объём, а не максимальная частота. В то же время для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что планки DDR4 физически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 8 ГБ предоставляет достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательным софтом. Частота 2666 МГц относится к базовым значениям для DDR4 и обеспечивает стабильную работу системы. По сравнению с более медленными модулями она даёт небольшой прирост отзывчивости, однако для серьёзного повышения производительности в играх или профессиональных задачах требуется более высокочастотная память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочее напряжение модуля соответствует стандарту DDR4, что гарантирует стабильность и совместимость с большинством систем. Скорее всего, данная планка работает на стандартных для этой частоты таймингах, которые обеспечивают приемлемую латентность для рядовых задач. Стоит отметить, что эта модель ориентирована на работу на заявленной частоте без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP, что делает её максимально простой в установке и настройке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно проверить спецификации вашей материнской платы и процессора, так как некоторые бюджетные чипсеты могут ограничивать максимальную поддерживаемую частоту памяти. Данная планка без радиатора отлично подходит для компактных сборок и систем с небольшим зазором под процессорным кулером, где высокие радиаторы могут создавать помехи.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом дизайне без установленного радиатора. Это распространённое решение для модулей с неэкстремальными частотами, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым для стабильной работы. Отсутствие радиатора уменьшает высоту планки, исключая потенциальные конфликты с массивными процессорными кулерами, что важно при сборке или апгрейде.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся отдельной планкой объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет приобретение двух идентичных модулей для установки в соответствующие слоты материнской платы, что в итоге даст 16 ГБ в двухканале. Добавление в будущем ещё одной планки для увеличения объёма возможно, но стоит учитывать риски снижения стабильности при смешивании даже одинаковых по характеристикам модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Для игровых систем или работы с графикой одного модуля 8 ГБ на 2666 МГц может оказаться недостаточно как по объёму, так и по скорости - в таких случаях лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более высокой частотой. Данная модель станет отличным и экономичным выбором для базового повышения производительности старого ПК, сборки бюджетного домашнего компьютера или в качестве временного решения с последующим переходом на двухканальную конфигурацию.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет хорошим решением для базового апгрейда или сборки недорогого компьютера для повседневных задач. Он оптимально подходит для офисной работы, учёбы, просмотра контента и нетребовательных игр, где приоритетом является достаточный объём, а не максимальная частота. В то же время для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что планки DDR4 физически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 8 ГБ предоставляет достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательным софтом. Частота 2666 МГц относится к базовым значениям для DDR4 и обеспечивает стабильную работу системы. По сравнению с более медленными модулями она даёт небольшой прирост отзывчивости, однако для серьёзного повышения производительности в играх или профессиональных задачах требуется более высокочастотная память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочее напряжение модуля соответствует стандарту DDR4, что гарантирует стабильность и совместимость с большинством систем. Скорее всего, данная планка работает на стандартных для этой частоты таймингах, которые обеспечивают приемлемую латентность для рядовых задач. Стоит отметить, что эта модель ориентирована на работу на заявленной частоте без поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP, что делает её максимально простой в установке и настройке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно проверить спецификации вашей материнской платы и процессора, так как некоторые бюджетные чипсеты могут ограничивать максимальную поддерживаемую частоту памяти. Данная планка без радиатора отлично подходит для компактных сборок и систем с небольшим зазором под процессорным кулером, где высокие радиаторы могут создавать помехи.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом дизайне без установленного радиатора. Это распространённое решение для модулей с неэкстремальными частотами, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым для стабильной работы. Отсутствие радиатора уменьшает высоту планки, исключая потенциальные конфликты с массивными процессорными кулерами, что важно при сборке или апгрейде.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся отдельной планкой объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным решением будет приобретение двух идентичных модулей для установки в соответствующие слоты материнской платы, что в итоге даст 16 ГБ в двухканале. Добавление в будущем ещё одной планки для увеличения объёма возможно, но стоит учитывать риски снижения стабильности при смешивании даже одинаковых по характеристикам модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Для игровых систем или работы с графикой одного модуля 8 ГБ на 2666 МГц может оказаться недостаточно как по объёму, так и по скорости - в таких случаях лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более высокой частотой. Данная модель станет отличным и экономичным выбором для базового повышения производительности старого ПК, сборки бюджетного домашнего компьютера или в качестве временного решения с последующим переходом на двухканальную конфигурацию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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