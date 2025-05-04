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Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)

6 Отзывы
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Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473848
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для обновления или базовой сборки неигрового компьютера. Он оптимально подойдет для офисных задач, повседневной работы с документами, веб-серфинга с несколькими десятками вкладок и для использования в мультимедийных центрах. Для современных игр или профессиональных рабочих нагрузок, таких как рендеринг видео или обработка больших данных, лучше рассмотреть комплекты большего объема и с более высокой скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; устанавливать такой модуль в ноутбук или компактную систему нельзя, так как для них требуются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Частота работы памяти — 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в средах Windows и повседневных приложениях. В сравнении с более медленными модулями, такая частота даст чуть более высокую отзывчивость системы, но для серьезного прироста в играх или профессиональном софте важнее не только частота, но и объем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг латентности у данной модели — CL19, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 2666 МГц и указывает на среднее время отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 — 1.2 В. Данный модуль, судя по названию, относится к базовой серии и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, то есть будет работать на заявленной частоте только в том случае, если она поддерживается материнской платой и процессором по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота в 2666 МГц часто является стандартной для многих процессоров начального и среднего уровня, поэтому проблем с совместимостью возникнуть не должно, но перед покупкой все же стоит уточнить спецификации вашей материнской платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие радиатора — типичное решение для модулей со стандартными частотами и напряжением, где нагрев не является критичным фактором. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в ее руководстве. При дальнейшем расширении объема памяти крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с парой планок. Убедитесь, что ваша система поддерживает память DDR4-2666 по умолчанию, так как для активации более высоких частот может потребоваться поддержка XMP, которой здесь нет. Этот модуль — разумный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК для работы и дома, но для игровых систем или задач, требующих высокой многопоточности, лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей с большим общим объемом.

Отзывы о товаре Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично думаю проблем не будет благодарю
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Завелась с первого раза!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упакованое, установил все работает, надеюсь и дальше все будет работать без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Данила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не огорчился Работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Оба модуля подошли и определились, memtest прошли
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли красавицы. Рвботают.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для обновления или базовой сборки неигрового компьютера. Он оптимально подойдет для офисных задач, повседневной работы с документами, веб-серфинга с несколькими десятками вкладок и для использования в мультимедийных центрах. Для современных игр или профессиональных рабочих нагрузок, таких как рендеринг видео или обработка больших данных, лучше рассмотреть комплекты большего объема и с более высокой скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; устанавливать такой модуль в ноутбук или компактную систему нельзя, так как для них требуются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Частота работы памяти — 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в средах Windows и повседневных приложениях. В сравнении с более медленными модулями, такая частота даст чуть более высокую отзывчивость системы, но для серьезного прироста в играх или профессиональном софте важнее не только частота, но и объем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг латентности у данной модели — CL19, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 2666 МГц и указывает на среднее время отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 — 1.2 В. Данный модуль, судя по названию, относится к базовой серии и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, то есть будет работать на заявленной частоте только в том случае, если она поддерживается материнской платой и процессором по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота в 2666 МГц часто является стандартной для многих процессоров начального и среднего уровня, поэтому проблем с совместимостью возникнуть не должно, но перед покупкой все же стоит уточнить спецификации вашей материнской платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие радиатора — типичное решение для модулей со стандартными частотами и напряжением, где нагрев не является критичным фактором. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в ее руководстве. При дальнейшем расширении объема памяти крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с парой планок. Убедитесь, что ваша система поддерживает память DDR4-2666 по умолчанию, так как для активации более высоких частот может потребоваться поддержка XMP, которой здесь нет. Этот модуль — разумный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК для работы и дома, но для игровых систем или задач, требующих высокой многопоточности, лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей с большим общим объемом.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично думаю проблем не будет благодарю
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Завелась с первого раза!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упакованое, установил все работает, надеюсь и дальше все будет работать без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Данила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не огорчился Работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Оба модуля подошли и определились, memtest прошли
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли красавицы. Рвботают.


Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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