Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz SO-DIMM (R948G3206S2S-UO) OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан специально для владельцев ноутбуков и компактных компьютеров на базе платформы AMD, которым требуется стабильный и быстрый апгрейд без лишних затрат. Он оптимально подходит для повседневной многозадачности - работы с офисными пакетами, множеством вкладок в браузере, легкого монтажа фотографий и просмотра медиаконтента в высоком разрешении. Для игр и профессиональных задач, связанных с рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплект из двух планок или модуль большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, четвертое поколение, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер модуля, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Убедитесь, что ваш ноутбук или система поддерживают именно DDR4, так как слоты для разных поколений физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ, что является отличным базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость Windows и скорость загрузки приложений. В паре с процессором AMD Ryzen, архитектура которого сильно зависит от скорости памяти, такая частота позволит полностью раскрыть потенциал встроенной графики и улучшит производительность в играх и приложениях, чувствительных к латентности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление, критически важное для мобильных систем. Заявленные тайминги и частота уже оптимизированы для платформ AMD. Для их активации, скорее всего, потребуется включить соответствующий профиль в BIOS/UEFI ноутбука, если такая функция поддерживается производителем. Это не классический оверклокерский модуль с XMP/EXPO, поэтому его разгонный потенциал может быть ограничен.

Совместимость с платформой

Данная память разработана с учетом особенностей платформы AMD, что обеспечивает высокую вероятность стабильной работы с процессорами Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и новее, а также с APU. Однако решающим фактором является поддержка со стороны ноутбука - его чипсет и прошивка BIOS должны официально поддерживать модули DDR4-3200. Перед покупкой обязательно сверьтесь со спецификациями вашей модели ноутбука на сайте производителя, чтобы убедиться в совместимости частоты и объема.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, так как компактные системы обладают продуманной системой активного охлаждения, обдувающей планки ОЗУ. Отсутствие радиатора делает модуль очень низкопрофильным, что гарантирует его совместимость с абсолютным большинством ноутбуков, где важен каждый миллиметр свободного пространства. Никакой подсветки не предусмотрено, что соответствует строгому техническому назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность интегрированной графики и скорость обработки данных, необходимо установить второй идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке свободен только один слот, эта планка станет отличным вариантом для увеличения общего объема ОЗУ. При дальнейшем апгрейде старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и производителем чипов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для стандартных настольных ПК. Также имейте в виду, что ноутбуки часто имеют строгие ограничения по максимально поддерживаемой частоте и объему, поэтому даже если вы купите модуль на 3200 МГц, система может запустить его на более низкой, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц. Перед покупкой проверьте, сколько слотов под память есть в вашем устройстве и не занят ли один из них несъемной планкой, распаянной на материнской плате. Этот модуль - оптимальный выбор для быстрого и надежного увеличения оперативной памяти в ноутбуке на AMD, когда приоритетом является совместимость и стабильность, а не экстремальный разгон.