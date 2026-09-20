Оперативная память Patriot DDR5 1x32ГБ 4800МГц, DIMM (PSD532G48002)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DDR5 1x32ГБ 4800МГц, DIMM (PSD532G48002)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для ресурсоемких рабочих процессов, а не максимальная скорость для игр. Одна планка объемом 32 ГБ станет отличным решением для апгрейда или сборки рабочей станции, предназначенной для монтажа видео, работы с большими базами данных, 3D-рендеринга или запуска виртуальных машин. Он перекрывает потребности даже самой активной многозадачности с десятками вкладок и тяжелыми приложениями, но для игровых систем в приоритете стоит двухканальный комплект из двух планок меньшего объема, который даст более высокую пропускную способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – это новейшее поколение, которое пришло на смену DDR4. Оно обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счет принципиально новой архитектуры. Форм-фактор DIMM четко указывает, что модуль предназначен для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используются компактные SO-DIMM). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как этот стандарт физически и электрически несовместим с предыдущими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что является отличной базой для профессиональных задач. Его штатная эффективная частота составляет 4800 МГц, что соответствует базовой скорости для многих комплектов DDR5 на момент их выхода. Такая частота обеспечит стабильную и отзывчивую работу системы, однако она является отправной точкой для данного стандарта. Для задач, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторых игр или сложных вычислений в специализированном софте), более высокие частоты могут дать заметный прирост, но в сценариях, где важен именно большой объем (работа с огромными файлами, рендеринг), объем здесь играет ключевую роль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, скорее всего, использует базовые тайминги для частоты 4800 МГц, что означает умеренную латентность. Важная особенность данной модели – отсутствие массивного радиатора, что характерно для памяти с базовыми частотами. Как правило, такие планки не поддерживают продвинутые профили автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, а работают на заявленной частоте при условии ее поддержки платформой. Это делает модуль простым в установке и надежным выбором для стабильной работы без необходимости тонкой настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000-й серии (AM5) и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько таких планок. Также учтите, что для раскрытия потенциала DDR5 может потребоваться актуальная версия BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без радиаторов. Это является осознанным решением, так как память с базовой частотой 4800 МГц не выделяет значительного тепла даже под продолжительной нагрузкой. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами любого типа, что особенно ценно при сборке компактных систем или использовании крупных башенных охладителей. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, подсветка отсутствует.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы начинаете сборку с нуля и планируете использовать двухканальный режим, более оптимальным может быть покупка готового комплекта из двух планок (кита). Однако данный модуль отлично подходит для постепенного апгрейда, когда сначала устанавливается одна планка, а вторая докупается позже.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это необходимость абсолютно новой платформы с поддержкой DDR5. Модуль не заработает в слотах для DDR4 или DDR3. Высокий объем в 32 ГБ на одной планке не всегда является оптимальным для игр, где чаще важнее двухканальный режим с более высокой частотой. Перед покупкой оцените свои задачи: для профессиональной работы с большими объемами данных этот модуль – отличный выбор. Для игрового ПК средней руки часто лучше рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Всегда сверяйте совместимость по форм-фактору (DIMM) и поколению (DDR5) с вашей материнской платой.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для ресурсоемких рабочих процессов, а не максимальная скорость для игр. Одна планка объемом 32 ГБ станет отличным решением для апгрейда или сборки рабочей станции, предназначенной для монтажа видео, работы с большими базами данных, 3D-рендеринга или запуска виртуальных машин. Он перекрывает потребности даже самой активной многозадачности с десятками вкладок и тяжелыми приложениями, но для игровых систем в приоритете стоит двухканальный комплект из двух планок меньшего объема, который даст более высокую пропускную способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – это новейшее поколение, которое пришло на смену DDR4. Оно обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счет принципиально новой архитектуры. Форм-фактор DIMM четко указывает, что модуль предназначен для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используются компактные SO-DIMM). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как этот стандарт физически и электрически несовместим с предыдущими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что является отличной базой для профессиональных задач. Его штатная эффективная частота составляет 4800 МГц, что соответствует базовой скорости для многих комплектов DDR5 на момент их выхода. Такая частота обеспечит стабильную и отзывчивую работу системы, однако она является отправной точкой для данного стандарта. Для задач, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторых игр или сложных вычислений в специализированном софте), более высокие частоты могут дать заметный прирост, но в сценариях, где важен именно большой объем (работа с огромными файлами, рендеринг), объем здесь играет ключевую роль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, скорее всего, использует базовые тайминги для частоты 4800 МГц, что означает умеренную латентность. Важная особенность данной модели – отсутствие массивного радиатора, что характерно для памяти с базовыми частотами. Как правило, такие планки не поддерживают продвинутые профили автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, а работают на заявленной частоте при условии ее поддержки платформой. Это делает модуль простым в установке и надежным выбором для стабильной работы без необходимости тонкой настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000-й серии (AM5) и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько таких планок. Также учтите, что для раскрытия потенциала DDR5 может потребоваться актуальная версия BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без радиаторов. Это является осознанным решением, так как память с базовой частотой 4800 МГц не выделяет значительного тепла даже под продолжительной нагрузкой. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами любого типа, что особенно ценно при сборке компактных систем или использовании крупных башенных охладителей. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, подсветка отсутствует.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы начинаете сборку с нуля и планируете использовать двухканальный режим, более оптимальным может быть покупка готового комплекта из двух планок (кита). Однако данный модуль отлично подходит для постепенного апгрейда, когда сначала устанавливается одна планка, а вторая докупается позже.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это необходимость абсолютно новой платформы с поддержкой DDR5. Модуль не заработает в слотах для DDR4 или DDR3. Высокий объем в 32 ГБ на одной планке не всегда является оптимальным для игр, где чаще важнее двухканальный режим с более высокой частотой. Перед покупкой оцените свои задачи: для профессиональной работы с большими объемами данных этот модуль – отличный выбор. Для игрового ПК средней руки часто лучше рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Всегда сверяйте совместимость по форм-фактору (DIMM) и поколению (DDR5) с вашей материнской платой.
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