Память оперативная Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 KF432C16RB2AK4/32 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 KF432C16RB2AK4/32 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в требовательных играх и рабочих приложениях. Четыре модуля по 8 ГБ в сумме дают 32 ГБ, что является отличным балансом для современных ААА-игр, стриминга, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K, а также для работы с виртуальными машинами. Для обычной офисной многозадачности такой объём избыточен, но для серьёзной игровой или творческой сборки он обеспечит комфортный запас на несколько лет вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При сборке или апгрейде ПК критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти не взаимозаменяемы.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 ГБ, распределённые на четыре модуля, что идеально для активации четырёхканального режима на поддерживающих платформах. Номинальная частота 3200 МГц заметно ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время загрузки уровней в играх и ускоряя рендеринг в профессиональных пакетах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал системы, избегая узких мест в производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В указывают на низкую латентность модулей, что в паре с высокой частотой даёт отличный баланс скорости и отклика. Для простой активации заявленных параметров комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3200 МГц через настройки BIOS без ручного подбора таймингов. Эта память хорошо подходит для стабильной работы на профиле XMP, а для ручного разгона оставляет определённый запас благодаря качественным чипам.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими память DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и свежая версия BIOS. Важно помнить, что использование всех четырёх слотов может накладывать ограничения на максимально достижимую частоту на некоторых платах, поэтому стоит свериться с QVL-списком производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён массивным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с радиатором не чрезмерна, но перед установкой стоит проверить их совместимость с крупными башенными кулерами на процессоре. Адресуемая RGB-подсветка может быть синхронизирована с фирменным ПО материнских плат или контроллерами Kingston, позволяя создать гармоничное световое оформление внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового набора из четырёх идентичных планок, протестированных на совместную работу. Это оптимально для материнских плат с четырьмя слотами, так как позволяет задействовать четырёхканальный или двухканальный режим (в зависимости от возможностей процессора), значительно повышая пропускную способность по сравнению с одиночным модулем. Для расширения объёма в будущем рекомендуется устанавливать идентичные комплекты, так как смешивание с другими модулями даже с похожими характеристиками может привести к нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость наличия на материнской плате четырёх слотов DDR4 и поддержки профилей XMP для автоматического разгона. На платах с базовыми чипсетами память может работать на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц. При установке всех четырёх планок убедитесь, что система охлаждения процессора не перекрывает первый слот. Этот комплект - отличный выбор для геймера или создателя контента, которому нужны стабильные 32 ГБ скоростной памяти с эстетичной подсветкой, но для офисного ПК или базового апгрейда такие характеристики и цена будут излишними.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в требовательных играх и рабочих приложениях. Четыре модуля по 8 ГБ в сумме дают 32 ГБ, что является отличным балансом для современных ААА-игр, стриминга, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K, а также для работы с виртуальными машинами. Для обычной офисной многозадачности такой объём избыточен, но для серьёзной игровой или творческой сборки он обеспечит комфортный запас на несколько лет вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При сборке или апгрейде ПК критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти не взаимозаменяемы.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 ГБ, распределённые на четыре модуля, что идеально для активации четырёхканального режима на поддерживающих платформах. Номинальная частота 3200 МГц заметно ускоряет обмен данными между процессором и памятью, сокращая время загрузки уровней в играх и ускоряя рендеринг в профессиональных пакетах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал системы, избегая узких мест в производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В указывают на низкую латентность модулей, что в паре с высокой частотой даёт отличный баланс скорости и отклика. Для простой активации заявленных параметров комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3200 МГц через настройки BIOS без ручного подбора таймингов. Эта память хорошо подходит для стабильной работы на профиле XMP, а для ручного разгона оставляет определённый запас благодаря качественным чипам.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими память DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и свежая версия BIOS. Важно помнить, что использование всех четырёх слотов может накладывать ограничения на максимально достижимую частоту на некоторых платах, поэтому стоит свериться с QVL-списком производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён массивным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с радиатором не чрезмерна, но перед установкой стоит проверить их совместимость с крупными башенными кулерами на процессоре. Адресуемая RGB-подсветка может быть синхронизирована с фирменным ПО материнских плат или контроллерами Kingston, позволяя создать гармоничное световое оформление внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового набора из четырёх идентичных планок, протестированных на совместную работу. Это оптимально для материнских плат с четырьмя слотами, так как позволяет задействовать четырёхканальный или двухканальный режим (в зависимости от возможностей процессора), значительно повышая пропускную способность по сравнению с одиночным модулем. Для расширения объёма в будущем рекомендуется устанавливать идентичные комплекты, так как смешивание с другими модулями даже с похожими характеристиками может привести к нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость наличия на материнской плате четырёх слотов DDR4 и поддержки профилей XMP для автоматического разгона. На платах с базовыми чипсетами память может работать на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц. При установке всех четырёх планок убедитесь, что система охлаждения процессора не перекрывает первый слот. Этот комплект - отличный выбор для геймера или создателя контента, которому нужны стабильные 32 ГБ скоростной памяти с эстетичной подсветкой, но для офисного ПК или базового апгрейда такие характеристики и цена будут излишними.
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