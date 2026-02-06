Оперативная память Kingston FURY Beast Black XMP CL40 DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C40BB-32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black XMP CL40 DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C40BB-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают производительный ПК для игр и работы или обновляют уже существующую систему. С объёмом 32 ГБ и высокой скоростью он идеально справляется с современными играми на высоких настройках, позволяя параллельно держать открытыми десятки вкладок в браузере, Discord и стриминговый софт. Он также станет отличным выбором для работы с большими фотопроектами, монтажом видео в разрешении Full HD или 2K, а также для виртуализации, где важен и объём, и скорость отклика.
Такая память — это сбалансированное решение между базовыми модулями для офиса и экстремальными оверклокерскими комплектами. Она предлагает достаточный запас производительности для большинства актуальных задач, не требуя при этом чрезмерных вложений и сложных настроек системы охлаждения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 — новейшее поколение для настольных компьютеров. Этот тип памяти обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат для настольных ПК.
Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или более старые поколения. Поэтому её установка возможна только на платформы с поддержкой DDR5, такие как современные процессоры Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000 и новее с соответствующими материнскими платами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным стандартом для геймеров и энтузиастов на ближайшие годы. Частота работы составляет 5600 МГц, что гарантирует высокую пропускную способность и снижает возможные узкие места в производительности системы, особенно в связке с мощным процессором и видеокартой.
В реальных сценариях такой объём позволяет без переключений работать в требовательных приложениях, таких как Adobe Premiere Pro или Blender, держа в памяти сложные сцены. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности кадровой секунды, делая геймплей более плавным, особенно в киберспортивных дисциплинах и открытых мирах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного комплекта обозначены как CL40. В связке с частотой 5600 МГц они обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью DDR5 и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для многих модулей DDR5 начального и среднего уровня разгона.
Ключевая особенность — поддержка технологии Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленную скорость 5600 МГц вам не потребуется вручную настраивать параметры в BIOS. Достаточно активировать готовый профиль XMP, и система автоматически установит правильную частоту, тайминги и напряжение. Модули также демонстрируют определённый запас для ручного разгона, но их основная сила — в стабильной работе на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Для Intel это процессоры семейства Core 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake), 14-го поколения и новее, установленные в материнские платы на чипсетах Z690, B760, Z790 и аналогичных. Для AMD — процессоры Ryzen 7000 серии (Zen 4) и новее с платами на чипсетах X670, B650 и других.
Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 DIMM. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости с высокоскоростной памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из чёрного алюминия из серии Beast Black. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами для процессора.
Подсветка в данной модели отсутствует. Это делает комплект отличным выбором для минималистичных или строгих сборок, где важна производительность, а не RGB-эффекты. Такое решение также положительно сказывается на конечной стоимости, предлагая чистую мощность без дополнительных наценок за освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух модулей по 16 ГБ каждый. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, заметно повышая производительность в играх и профессиональных приложениях.
Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя. Докупать одиночную планку к существующему комплекту не рекомендуется из-за риска возникновения нестабильности; для расширения объёма лучше приобрести идентичный комплект, но даже в этом случае совместимость не гарантирована на 100%.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — абсолютная несовместимость с платформами под память DDR4 или DDR3. Несмотря на поддержку XMP, достижение заявленной частоты 5600 МГц зависит от возможностей материнской платы и процессора; на некоторых бюджетных платах или при использовании всех четырёх слотов память может работать на меньшей частоте. Высота модулей с радиаторами небольшая, но перед установкой крупного кулера стоит сверить габариты.
При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поколение памяти (DDR5) и форм-фактор (DIMM) для вашей платформы. Объём 32 ГБ — оптимален для игр и тяжёлой многозадачности. Частота 5600 МГц с таймингами CL40 предлагает отличный баланс цены и производительности для современных систем. Этот комплект подойдёт тем, кто собирает или обновляет ПК с фокусом на стабильность и производительность без излишеств, в то время как для узкоспециализированных рабочих станций под рендеринг стоит рассмотреть комплекты большего объёма, а для экстремального разгона — модели с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые собирают производительный ПК для игр и работы или обновляют уже существующую систему. С объёмом 32 ГБ и высокой скоростью он идеально справляется с современными играми на высоких настройках, позволяя параллельно держать открытыми десятки вкладок в браузере, Discord и стриминговый софт. Он также станет отличным выбором для работы с большими фотопроектами, монтажом видео в разрешении Full HD или 2K, а также для виртуализации, где важен и объём, и скорость отклика.
Такая память — это сбалансированное решение между базовыми модулями для офиса и экстремальными оверклокерскими комплектами. Она предлагает достаточный запас производительности для большинства актуальных задач, не требуя при этом чрезмерных вложений и сложных настроек системы охлаждения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 — новейшее поколение для настольных компьютеров. Этот тип памяти обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат для настольных ПК.
Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или более старые поколения. Поэтому её установка возможна только на платформы с поддержкой DDR5, такие как современные процессоры Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000 и новее с соответствующими материнскими платами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным стандартом для геймеров и энтузиастов на ближайшие годы. Частота работы составляет 5600 МГц, что гарантирует высокую пропускную способность и снижает возможные узкие места в производительности системы, особенно в связке с мощным процессором и видеокартой.
В реальных сценариях такой объём позволяет без переключений работать в требовательных приложениях, таких как Adobe Premiere Pro или Blender, держа в памяти сложные сцены. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности кадровой секунды, делая геймплей более плавным, особенно в киберспортивных дисциплинах и открытых мирах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного комплекта обозначены как CL40. В связке с частотой 5600 МГц они обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью DDR5 и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для многих модулей DDR5 начального и среднего уровня разгона.
Ключевая особенность — поддержка технологии Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленную скорость 5600 МГц вам не потребуется вручную настраивать параметры в BIOS. Достаточно активировать готовый профиль XMP, и система автоматически установит правильную частоту, тайминги и напряжение. Модули также демонстрируют определённый запас для ручного разгона, но их основная сила — в стабильной работе на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Для Intel это процессоры семейства Core 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake), 14-го поколения и новее, установленные в материнские платы на чипсетах Z690, B760, Z790 и аналогичных. Для AMD — процессоры Ryzen 7000 серии (Zen 4) и новее с платами на чипсетах X670, B650 и других.
Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 DIMM. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости с высокоскоростной памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из чёрного алюминия из серии Beast Black. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами для процессора.
Подсветка в данной модели отсутствует. Это делает комплект отличным выбором для минималистичных или строгих сборок, где важна производительность, а не RGB-эффекты. Такое решение также положительно сказывается на конечной стоимости, предлагая чистую мощность без дополнительных наценок за освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух модулей по 16 ГБ каждый. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, заметно повышая производительность в играх и профессиональных приложениях.
Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя. Докупать одиночную планку к существующему комплекту не рекомендуется из-за риска возникновения нестабильности; для расширения объёма лучше приобрести идентичный комплект, но даже в этом случае совместимость не гарантирована на 100%.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — абсолютная несовместимость с платформами под память DDR4 или DDR3. Несмотря на поддержку XMP, достижение заявленной частоты 5600 МГц зависит от возможностей материнской платы и процессора; на некоторых бюджетных платах или при использовании всех четырёх слотов память может работать на меньшей частоте. Высота модулей с радиаторами небольшая, но перед установкой крупного кулера стоит сверить габариты.
При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поколение памяти (DDR5) и форм-фактор (DIMM) для вашей платформы. Объём 32 ГБ — оптимален для игр и тяжёлой многозадачности. Частота 5600 МГц с таймингами CL40 предлагает отличный баланс цены и производительности для современных систем. Этот комплект подойдёт тем, кто собирает или обновляет ПК с фокусом на стабильность и производительность без излишеств, в то время как для узкоспециализированных рабочих станций под рендеринг стоит рассмотреть комплекты большего объёма, а для экстремального разгона — модели с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Достоинства:
Комментарий:
Что заказывал, то и получил. Без следов эксплуатации. Включил XMP профиль и вручную выставил максимальную частоту оперативки в Биосе, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличная оперативка, все работает, спс с продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная память, характеристики соответствуют описанию. наклейка в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память, чип Samsung 5600 хмп профиль без проблем
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Beast Black XMP CL40 DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (KF556C40BB-32)
Достоинства:
Комментарий:
Что заказывал, то и получил. Без следов эксплуатации. Включил XMP профиль и вручную выставил максимальную частоту оперативки в Биосе, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
отличная оперативка, все работает, спс с продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная память, характеристики соответствуют описанию. наклейка в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память, чип Samsung 5600 хмп профиль без проблем