Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 32Gb 5200MHz (KF552C40BBK2-32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного производительного ПК, который будет использоваться для требовательных рабочих процессов и комфортного гейминга. Общий объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в тяжелых приложениях для монтажа видео или 3D-моделирования, а также для запуска новейших игр на высоких настройках. Это отличный баланс между достаточным объемом для будущего и высокой стандартной частотой нового поколения DDR5, что делает комплект отличным выбором для апгрейда или новой сборки на платформах Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами под DDR5. Очень важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому выбор платформы должен быть изначально ориентирован на поддержку этого нового стандарта.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – объем, которого более чем достаточно для абсолютного большинства современных и перспективных задач. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях это выражается в повышенной плавности игрового процесса, особенно в CPU-зависимых проектах, и сокращении времени отклика при работе с большими массивами данных в профессиональных приложениях для рендеринга или программирования.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели имеют значение CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего диапазона частот на момент выхода стандарта. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы и получить максимальную производительность без необходимости сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го (Alder Lake) и 13-го/14-го (Raptor Lake) поколений, а также AMD Ryzen серии 7000 (AM5) и новее. Для стабильной работы на заявленной частоте необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z690/Z790 или AMD B650/X670), и актуальная версия BIOS/UEFI. Рекомендуется всегда сверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей конкретной материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки памяти оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что делает установку удобной в большинстве корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что будет плюсом для пользователей, собирающих лаконичные системы без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно устанавливать в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением – DDR5 не работает в материнских платах под DDR4, и наоборот. Убедитесь, что ваша выбранная платформа поддерживает именно этот тип памяти. Хотя частота 5200 МГц является отличным стартом для DDR5, некоторые топовые процессоры и платы могут стабильно работать с более высокими частотами, но данный комплект предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать идентичные комплекты, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к работе на более низких частотах или таймингах.