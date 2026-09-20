Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Patriot 2x16Gb 4800MHz (PSD532G4800K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для пользователей, создающих современный ПК для комфортной работы и универсального гейминга. Он предлагает достаточный запас оперативной памяти для многозадачности с десятками вкладок браузера, одновременной работы с офисными пакетами и графическими редакторами, а также для большинства современных игр на высоких настройках. Для профессиональных задач, связанных с рендерингом сложных 3D-сцен или работой с огромными видеофайлами в 4K и выше, возможно, стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для домашней и игровой системы эти 32 ГБ являются надежным и сбалансированным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и приносит значительные улучшения в пропускной способности и энергоэффективности. Это означает совместимость только с новыми платформами, оснащенными слотами под DDR5, и несовместимость с устаревшими материнскими платами под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для любых повседневных и большинства игровых задач. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и обработке данных в требовательных приложениях. Переход с DDR4 на DDR5 с такой частотой будет особенно заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти и пропускной способности, например, при работе в профессиональных пакетах для монтажа или архивировании больших объемов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевым параметром латентности для этого комплекта являются тайминги, которые, вероятно, соответствуют базовым настройкам DDR5, обеспечивая стабильную работу. Память работает на пониженном напряжении по сравнению с предыдущими поколениями, что способствует общей энергоэффективности системы. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700 для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), но только с теми материнскими платами, которые имеют слоты DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули, вероятно, оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с такими радиаторами обычно не вызывает проблем с совместимостью с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные модели. В данной модели, судя по описанию, акцент сделан на надежность и стабильность, поэтому адресуемая RGB-подсветка отсутствует, что может быть плюсом для пользователей, собирающих лаконичные системы без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: модуль физически не встанет в слот DDR4. На более старых или бюджетных материнских платах под DDR5 возможна ситуация, когда память будет работать на частоте, меньшей, чем 4800 МГц, поэтому важно сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей платы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, форм-фактор DIMM, достаточный для ваших задач объем в 32 ГБ и поддержку XMP для легкой настройки. Этот комплект является отличной основой для новой стабильной сборки, но если ваш бюджет ограничен и производительность в узкоспециализированных задачах не критична, можно рассмотреть варианты DDR4 с большим объемом по схожей цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объемом 32 ГБ отлично подходит для пользователей, создающих современный ПК для комфортной работы и универсального гейминга. Он предлагает достаточный запас оперативной памяти для многозадачности с десятками вкладок браузера, одновременной работы с офисными пакетами и графическими редакторами, а также для большинства современных игр на высоких настройках. Для профессиональных задач, связанных с рендерингом сложных 3D-сцен или работой с огромными видеофайлами в 4K и выше, возможно, стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для домашней и игровой системы эти 32 ГБ являются надежным и сбалансированным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и приносит значительные улучшения в пропускной способности и энергоэффективности. Это означает совместимость только с новыми платформами, оснащенными слотами под DDR5, и несовместимость с устаревшими материнскими платами под DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - этого более чем достаточно для любых повседневных и большинства игровых задач. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и обработке данных в требовательных приложениях. Переход с DDR4 на DDR5 с такой частотой будет особенно заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти и пропускной способности, например, при работе в профессиональных пакетах для монтажа или архивировании больших объемов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевым параметром латентности для этого комплекта являются тайминги, которые, вероятно, соответствуют базовым настройкам DDR5, обеспечивая стабильную работу. Память работает на пониженном напряжении по сравнению с предыдущими поколениями, что способствует общей энергоэффективности системы. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700 для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), но только с теми материнскими платами, которые имеют слоты DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, а не DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули, вероятно, оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Высота планок с такими радиаторами обычно не вызывает проблем с совместимостью с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные модели. В данной модели, судя по описанию, акцент сделан на надежность и стабильность, поэтому адресуемая RGB-подсветка отсутствует, что может быть плюсом для пользователей, собирающих лаконичные системы без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: модуль физически не встанет в слот DDR4. На более старых или бюджетных материнских платах под DDR5 возможна ситуация, когда память будет работать на частоте, меньшей, чем 4800 МГц, поэтому важно сверить поддерживаемые частоты в спецификациях вашей платы. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR5, форм-фактор DIMM, достаточный для ваших задач объем в 32 ГБ и поддержку XMP для легкой настройки. Этот комплект является отличной основой для новой стабильной сборки, но если ваш бюджет ограничен и производительность в узкоспециализированных задачах не критична, можно рассмотреть варианты DDR4 с большим объемом по схожей цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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