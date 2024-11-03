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Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)

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Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 1
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 2
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 3
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 4
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 5
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 6
Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-70
Подсветка
нет
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 1
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 2
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 3
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 4
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 5
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 6
  • Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 220 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 566355
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Загружаем...
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Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
41 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-70
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти Patriot DDR5 SODIMM создан для обновления или сборки современных ноутбуков и компактных настольных систем формата NUC или Mini-ITX. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в серьёзной многозадачности, например, одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, графическими редакторами и даже лёгким монтажом видео. Это отличный выбор для пользователя, который хочет повысить отзывчивость своей мобильной или компактной системы, не переплачивая за избыточную для этих задач высокочастотную память с RGB-подсветкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы. Это значит, что данную планку физически невозможно установить в стандартный слот для настольной памяти DIMM, что подчёркивает важность проверки совместимости вашей платформы перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является оптимальным решением для современных вычислительных задач, выходящих за рамки базовых. Частота 4800 МГц относится к стандартным для начального уровня DDR5 и обеспечивает заметный прирост скорости обмена данных с процессором по сравнению с DDR4. В реальных сценариях это означает более плавную работу в ресурсоёмких приложениях, сокращение времени загрузки уровней в играх и повышенную скорость обработки данных в инженерных и творческих программах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR5 пониженном напряжении, что способствует лучшей энергоэффективности, что особенно важно для ноутбуков. Тайминги, включая задержку CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц. Данный модуль, как правило, поддерживает стандартные профили JEDEC, что гарантирует его совместимость и корректную работу в большинстве современных ноутбуков и мини-ПК без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе мобильных процессоров Ryzen 6000-й серии и новее, которые поддерживают стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата мини-ПК имеет слоты SO-DIMM именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство строго ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах не требует активного охлаждения. Отсутствие массивного радиатора гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый корпус ноутбука или компактной системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете расширение, оптимальным решением будет покупка аналогичной планки, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости по частотам и таймингам.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке поколения памяти, поддерживаемого вашим устройством. Установка модуля DDR5 в слот для DDR4 невозможна. Хотя частота 4800 МГц является базовой для DDR5, перед покупкой стоит уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемую частоту. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям ноутбуков для работы, учёбы и мультимедиа, которым нужен большой объём памяти для комфортной многозадачности. Для сборки высокопроизводительной игровой или рабочей станции на базе настольной платформы следует рассматривать модули DIMM с поддержкой XMP/EXPO.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)

Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная память. Стабильная и уверенная работа. Отличное соотношение цена - производительность.



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-70
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти Patriot DDR5 SODIMM создан для обновления или сборки современных ноутбуков и компактных настольных систем формата NUC или Mini-ITX. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в серьёзной многозадачности, например, одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, графическими редакторами и даже лёгким монтажом видео. Это отличный выбор для пользователя, который хочет повысить отзывчивость своей мобильной или компактной системы, не переплачивая за избыточную для этих задач высокочастотную память с RGB-подсветкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы. Это значит, что данную планку физически невозможно установить в стандартный слот для настольной памяти DIMM, что подчёркивает важность проверки совместимости вашей платформы перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является оптимальным решением для современных вычислительных задач, выходящих за рамки базовых. Частота 4800 МГц относится к стандартным для начального уровня DDR5 и обеспечивает заметный прирост скорости обмена данных с процессором по сравнению с DDR4. В реальных сценариях это означает более плавную работу в ресурсоёмких приложениях, сокращение времени загрузки уровней в играх и повышенную скорость обработки данных в инженерных и творческих программах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR5 пониженном напряжении, что способствует лучшей энергоэффективности, что особенно важно для ноутбуков. Тайминги, включая задержку CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц. Данный модуль, как правило, поддерживает стандартные профили JEDEC, что гарантирует его совместимость и корректную работу в большинстве современных ноутбуков и мини-ПК без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе мобильных процессоров Ryzen 6000-й серии и новее, которые поддерживают стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата мини-ПК имеет слоты SO-DIMM именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство строго ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах не требует активного охлаждения. Отсутствие массивного радиатора гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый корпус ноутбука или компактной системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете расширение, оптимальным решением будет покупка аналогичной планки, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости по частотам и таймингам.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке поколения памяти, поддерживаемого вашим устройством. Установка модуля DDR5 в слот для DDR4 невозможна. Хотя частота 4800 МГц является базовой для DDR5, перед покупкой стоит уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемую частоту. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям ноутбуков для работы, учёбы и мультимедиа, которым нужен большой объём памяти для комфортной многозадачности. Для сборки высокопроизводительной игровой или рабочей станции на базе настольной платформы следует рассматривать модули DIMM с поддержкой XMP/EXPO.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная память. Стабильная и уверенная работа. Отличное соотношение цена - производительность.


Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 41220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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