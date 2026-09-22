Память оперативная Digma DDR5 32GB 4800MHz (DGMAS54800032D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Digma DDR5 32GB 4800MHz (DGMAS54800032D)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект DDR5 объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для сборки нового универсального компьютера. Он оптимален для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности, работы с большим количеством приложений и вкладок в браузере, а также для обработки фотографий и лёгкого видеомонтажа. Для современных игр этого объёма более чем достаточно, однако частота в 4800 МГц является базовой для DDR5, что делает память хорошим сбалансированным решением, где приоритет отдан надёжности и объёму, а не максимальному разгону.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливается только в современные материнские платы с соответствующими слотами. Этот тип памяти предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными системными платами; для ноутбуков и компактных ПК требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма хватит с запасом для большинства повседневных и профессиональных задач, включая работу в тяжёлых средах разработки или с несколькими виртуальными машинами. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в ресурсоёмких приложениях и скорости обработки больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорость работы памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые влияют на задержки. Для стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы и получить штатную частоту 4800 МГц без необходимости ручного разгона, гарантируя совместимость и надёжность.
Совместимость с платформой
Память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее с чипсетами 600-й серии и выше) и AMD (процессоры Ryzen 7000-й серии для платформы AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 4800 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее во время продолжительной нагрузки, способствуя стабильности системы. Низкопрофильный дизайн планок минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно при сборке компактных корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для рабочих станций и лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме контроллер памяти работает с двумя модулями одновременно, что существенно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки рекомендуется размещать планки в слотах одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание – это физическая несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными под память DDR4. Перед покупкой обязательно сверьте поколение поддерживаемой памяти в спецификациях вашей материнской платы. Данный комплект отлично подойдёт для построения сбалансированной и отзывчивой системы с фокусом на надёжность и объём. Если же ваша цель – максимальная производительность в играх и разгон, стоит рассмотреть модули DDR5 с более высокой частотой и более низкими таймингами, но и по более высокой цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 280 руб.10320 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 030 руб.12258 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 49 830 руб.12458 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 060 руб.13265 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 54 820 руб.13705 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 830 руб.14458 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 670 руб.14668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 800 руб.14700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 530 руб.15383 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект DDR5 объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для сборки нового универсального компьютера. Он оптимален для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности, работы с большим количеством приложений и вкладок в браузере, а также для обработки фотографий и лёгкого видеомонтажа. Для современных игр этого объёма более чем достаточно, однако частота в 4800 МГц является базовой для DDR5, что делает память хорошим сбалансированным решением, где приоритет отдан надёжности и объёму, а не максимальному разгону.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая устанавливается только в современные материнские платы с соответствующими слотами. Этот тип памяти предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными системными платами; для ноутбуков и компактных ПК требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма хватит с запасом для большинства повседневных и профессиональных задач, включая работу в тяжёлых средах разработки или с несколькими виртуальными машинами. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в ресурсоёмких приложениях и скорости обработки больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорость работы памяти определяется не только частотой, но и таймингами, которые влияют на задержки. Для стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы и получить штатную частоту 4800 МГц без необходимости ручного разгона, гарантируя совместимость и надёжность.
Совместимость с платформой
Память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее с чипсетами 600-й серии и выше) и AMD (процессоры Ryzen 7000-й серии для платформы AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 4800 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее во время продолжительной нагрузки, способствуя стабильности системы. Низкопрофильный дизайн планок минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что особенно важно при сборке компактных корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для рабочих станций и лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме контроллер памяти работает с двумя модулями одновременно, что существенно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки рекомендуется размещать планки в слотах одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание – это физическая несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными под память DDR4. Перед покупкой обязательно сверьте поколение поддерживаемой памяти в спецификациях вашей материнской платы. Данный комплект отлично подойдёт для построения сбалансированной и отзывчивой системы с фокусом на надёжность и объём. Если же ваша цель – максимальная производительность в играх и разгон, стоит рассмотреть модули DDR5 с более высокой частотой и более низкими таймингами, но и по более высокой цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: SO-DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, Для ноутбука, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная Digma DDR5 32GB 4800MHz (DGMAS54800032D)