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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)

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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646501
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для апгрейда или сборки современных ноутбуков и компактных систем формата Mini-ITX, требующих высокой скорости и большого объёма памяти. Он оптимально подойдёт для инженеров, дизайнеров и всех, кто работает с требовательными приложениями прямо в дороге — будь то обработка фотографий в Lightroom, компиляция кода или работа с большими таблицами данных. При этом 32 ГБ позволяют держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми программами без малейших тормозов, делая модуль мощным инструментом для профессиональной многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, что означает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она устанавливается в ноутбуки, моноблоки и компактные ПК благодаря компактному форм-фактору SO-DIMM, который физически отличается от планок для настольных компьютеров (DIMM). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты именно под SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5, так как обратная совместимость между поколениями отсутствует.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что в большинстве сценариев использования ноутбука является избыточным запасом. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и производительности встроенной графики. В играх и творческих пакетах, активно использующих оперативную память, высокая частота в паре с большим объёмом минимизирует подтормаживания и ускоряет обработку текстур или эффектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR5 напряжении и с эффективными таймингами, которые в совокупности с частотой 5600 МГц обеспечивают низкую латентность и быстрый отклик. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модуль поддерживает технологии Intel XMP 3.0. Это позволяет системе ноутбука или компактного ПК с совместимой платформой автоматически загрузить оптимальный профиль и получить максимальную производительность без необходимости ручных манипуляций в BIOS, что особенно важно для пользователей, не занимающихся ручным разгоном.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбуками и платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD Ryzen 6000-й серии и новее, использующими память DDR5. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства на официальном сайте производителя, так как поддержка конкретной частоты (5600 МГц) зависит от возможностей процессора и чипсета. В некоторых случаях для стабильной работы на максимальной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Отсутствие активной подсветки или крупных элементов охлаждения делает модуль практичным и незаметным выбором, ориентированным исключительно на надёжность и производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется одной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Мы рекомендуем изначально приобретать комплект из двух модулей или точно такую же модель для дальнейшего расширения, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Установив две планки, вы раскроете полный потенциал процессора в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой сверьте поколение и форм-фактор памяти с вашим ноутбуком. Учитывайте, что для полного раскрытия скорости в 5600 МГц необходима современная платформа; на некоторых системах память может автоматически запуститься на стандартной для DDR5 частоте (например, 4800 МГц). Этот модуль — идеальный выбор для пользователей современных производительных ноутбуков, которым нужен большой объём и высокая скорость для работы. Если ваш ноутбук поддерживает только DDR4 или у вас более скромные задачи вроде веб-сёрфинга, стоит рассмотреть более доступные варианты предыдущего поколения.

Отзывы о товаре Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 5600 DDR5 (FL5600D5S46-32G)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным решением для апгрейда или сборки современных ноутбуков и компактных систем формата Mini-ITX, требующих высокой скорости и большого объёма памяти. Он оптимально подойдёт для инженеров, дизайнеров и всех, кто работает с требовательными приложениями прямо в дороге — будь то обработка фотографий в Lightroom, компиляция кода или работа с большими таблицами данных. При этом 32 ГБ позволяют держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с фоновыми программами без малейших тормозов, делая модуль мощным инструментом для профессиональной многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, что означает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она устанавливается в ноутбуки, моноблоки и компактные ПК благодаря компактному форм-фактору SO-DIMM, который физически отличается от планок для настольных компьютеров (DIMM). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты именно под SO-DIMM и официально поддерживают стандарт DDR5, так как обратная совместимость между поколениями отсутствует.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ на одной планке, что в большинстве сценариев использования ноутбука является избыточным запасом. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы при переключении между задачами и производительности встроенной графики. В играх и творческих пакетах, активно использующих оперативную память, высокая частота в паре с большим объёмом минимизирует подтормаживания и ускоряет обработку текстур или эффектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR5 напряжении и с эффективными таймингами, которые в совокупности с частотой 5600 МГц обеспечивают низкую латентность и быстрый отклик. Для автоматической настройки на заявленные скоростные характеристики модуль поддерживает технологии Intel XMP 3.0. Это позволяет системе ноутбука или компактного ПК с совместимой платформой автоматически загрузить оптимальный профиль и получить максимальную производительность без необходимости ручных манипуляций в BIOS, что особенно важно для пользователей, не занимающихся ручным разгоном.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбуками и платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD Ryzen 6000-й серии и новее, использующими память DDR5. Перед покупкой необходимо точно проверить спецификации вашего устройства на официальном сайте производителя, так как поддержка конкретной частоты (5600 МГц) зависит от возможностей процессора и чипсета. В некоторых случаях для стабильной работы на максимальной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Отсутствие активной подсветки или крупных элементов охлаждения делает модуль практичным и незаметным выбором, ориентированным исключительно на надёжность и производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется одной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Мы рекомендуем изначально приобретать комплект из двух модулей или точно такую же модель для дальнейшего расширения, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Установив две планки, вы раскроете полный потенциал процессора в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой сверьте поколение и форм-фактор памяти с вашим ноутбуком. Учитывайте, что для полного раскрытия скорости в 5600 МГц необходима современная платформа; на некоторых системах память может автоматически запуститься на стандартной для DDR5 частоте (например, 4800 МГц). Этот модуль — идеальный выбор для пользователей современных производительных ноутбуков, которым нужен большой объём и высокая скорость для работы. Если ваш ноутбук поддерживает только DDR4 или у вас более скромные задачи вроде веб-сёрфинга, стоит рассмотреть более доступные варианты предыдущего поколения.

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