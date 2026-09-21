Описание товара Оперативная память 32Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT32G56C46U5) retail

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ на базе DDR5 отлично подойдет для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Он предлагает солидный запас производительности для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K, работы с тяжелыми приложениями для монтажа видео, 3D-рендеринга и многозадачности с множеством вкладок и программ. Для базовых офисных задач он будет избыточен, а для экстремального энтузиастского разгона существуют модели с более агрессивными таймингами, но в своей категории этот модуль представляет собой удачный баланс объема и скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль нового поколения DDR5, который обеспечивает существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR4. Он выполнен в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), что означает стандартное небуферизованное исполнение для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 имеют иную ключевую прорезь и физически несовместимы с платами под DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 32 ГБ, что является оптимальным выбором для современных требовательных задач. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх, ускорения операций рендеринга и мгновенного отклика системы при работе с большими массивами данных. В паре с двухканальной конфигурацией (при использовании двух таких модулей) этот показатель значительно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую влияя на плавность игрового процесса и скорость обработки проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки модуля обозначены как CL40, что для частоты 5600 МГц является стандартным и сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошую реальную производительность. Рабочее напряжение снижено до 1.1 В, что характерно для DDR5 и способствует меньшему тепловыделению. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 (Zen 4), а также с соответствующими чипсетами и материнскими платами, имеющими слоты DIMM DDR5. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц важна поддержка со стороны материнской платы и актуальная версия BIOS. Также стоит учитывать, что некоторые процессоры, особенно в базовых сегментах, могут иметь ограничения по максимально поддерживаемой частоте памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель от Crucial выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно башенного типа, и идеально подходит для компактных корпусов. Подсветка (RGB) на модуле отсутствует, что делает его нейтральным компонентом для любых сборок, где важен чистый внешний вид или минимализм без лишнего освещения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы (обычно помеченные одним цветом). При планировании апгрейда в будущем рекомендуется приобретать идентичную по характеристикам планку для избежания проблем совместимости и стабильной работы на оптимальных настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это строгая несовместимость с материнскими платами под DDR4. Даже физически установить модуль не получится из-за другого расположения ключа. Для выхода на заявленные 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, что поддерживается не всеми чипсетами, особенно в бюджетном сегменте. Этот модуль стоит выбирать, если вы собираете современный ПК на новой платформе и ищете надежную память с хорошим объемом и скоростью без излишеств в виде подсветки. Если ваша цель — максимальная производительность в синтетических тестах, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами, но для большинства реальных задач эта модель от Crucial является отличным выбором.