Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact 32ГБ DDR5 (KF548S38IB-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для владельцев современных игровых и рабочих ноутбуков, а также компактных систем на платформах AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее. Объём в 32 гигабайта позволит комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа видео, трёхмерного моделирования и рендеринга, одновременно держа открытыми десятки вкладок браузера и фоновые задачи. Для игр такой объём памяти обеспечит запас на будущее и исключит подтормаживания в самых требовательных проектах с высокими текстурами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует новейшее поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Данная планка выполнена в компактном форм-факторе SO-DIMM, что делает её совместимой исключительно с ноутбуками и мини-ПК. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей системы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 32 ГБ с эффективной частотой 4800 МГц. Такой объём является оптимальным для серьёзной многозадачности и работы с большими объёмами данных, а базовая частота стандарта DDR5 уже сама по себе даёт высокую отзывчивость системы. В играх и большинстве приложений вы ощутите плавность работы, однако для максимального раскрытия потенциала в CPU-зависимых задачах рекомендуется использовать две планки для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL38-38-38 при рабочем напряжении 1.1 В, что является типичным для модулей DDR5 начального уровня с такой частотой. Данная комбинация частоты и задержек предлагает хороший баланс между производительностью и стабильностью. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS совместимой системы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память предназначена для ноутбуков и компактных платформ, оснащённых процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 7000 серии (Rembrandt/Raphael) и новее, а также соответствующими материнскими платами с поддержкой DDR5. Для корректной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS вашего устройства до последней версии. Уточните максимально поддерживаемый объём памяти и частоту в спецификациях вашего ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Kingston Fury Impact оснащён эффективным низкопрофильным радиатором, который помогает рассеивать тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе. Компактная конструкция планки гарантирует совместимость с подавляющим большинством ноутбуков, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для пользователей, ценящих надёжность и минимализм.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который может значительно увеличить скорость работы с данными, рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить планки в соответствующие слоты на материнской плате. При дальнейшем расширении памяти старайтесь использовать идентичные по характеристикам планки, чтобы избежать проблем со стабильностью и потерей производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук или мини-ПК поддерживает именно память стандарта DDR5 SO-DIMM. Помните, что для раскрытия потенциала двухканального режима нужна пара модулей. Этот комплект оптимален для пользователей, которым требуется большой объём памяти для работы и игр в современной портативной системе. Если ваша основная задача - достичь максимального FPS в играх, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокой частотой, однако для общей многозадачности и профессиональных задач представленный объём и скорость являются отличным решением.