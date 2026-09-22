Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV532G600C30K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV532G600C30K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 предназначен для сборки современных игровых ПК и рабочих станций среднего и высокого уровня. Два модуля по 16 ГБ с высокой частотой 6000 МГц оптимально подходят для ресурсоемких игр в разрешении QHD и 4K, где скорость памяти напрямую влияет на частоту кадров и минимизацию микрозадержек, а также для работы с видео, 3D-eндерингом и многозадачности с множеством приложений. Общий объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности большинства современных и ближайших будущих проектов, позиционируя комплект как сбалансированное решение без излишней переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм - фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений, включая два независимых 32-битных канала на модуль. Планки выполнены в форм - факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат, использующих стандарт DDR5. Установка в устаревшие слоты DDR4 или в ноутбучные SO-DIMM слоты физически невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем оперативной памяти в 32 ГБ, организованный как два модуля по 16 ГБ каждый. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее рекомендуемых и стабильных для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее. В играх такая частота обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур и данных, а в рабочих приложениях сокращает время обработки и повышает общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL30, что указывает на низкую задержку при высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для работы на заявленных параметрах память поддерживает стандартные профили разгона XMP 3.0 для Intel и EXPO для AMD, что позволяет автоматически настроить нужную частоту, напряжение и тайминги в BIOS материнской платы без ручных манипуляций. Рабочее напряжение, необходимое для этого режима, обычно несколько выше стандартного для DDR5 и устанавливается профилем автоматически.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5, и процессорами, которые их поддерживают: это Intel Core 12-го (Alder Lake) и 13- го (Raptor Lake) поколений и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Важно помнить, что для стабильной работы на 6000 МГц, особенно на платформе AMD AM5, может потребоваться обновленная версия BIOS материнской платы. Также стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать беспроблемную работу на максимальной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами брендовой серии Viper Venom, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в сборке. Модули не имеют RGB - подсветки, что делает их отличным выбором для лаконичных систем без лишнего освещения или для пользователей, ценящих чистую производительность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухканального комплекта из двух идентичных модулей. Установка двух планок в правильные слоты (обычно A2 и B2) активирует двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырех модулей на высокой частоте 6000 МГц может потребовать ручной тонкой настройки напряжений на материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам DDR5, модуль несовместим с более старыми системами DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5, а также частоту 6000 МГц. Этот комплект является оптимальным выбором для сборки новой производительной системы с акцентом на игры и работу, где важен баланс объема, скорости и латентности. Если ваша задача - простой апгрейд старого ПК на DDR4 или сборка бюджетной системы, данный модуль не подойдет, а если приоритет - максимальный разгон, стоит рассмотреть комплекты с более высокими частотами и радиаторами усиленной конструкции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 предназначен для сборки современных игровых ПК и рабочих станций среднего и высокого уровня. Два модуля по 16 ГБ с высокой частотой 6000 МГц оптимально подходят для ресурсоемких игр в разрешении QHD и 4K, где скорость памяти напрямую влияет на частоту кадров и минимизацию микрозадержек, а также для работы с видео, 3D-eндерингом и многозадачности с множеством приложений. Общий объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности большинства современных и ближайших будущих проектов, позиционируя комплект как сбалансированное решение без излишней переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм - фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений, включая два независимых 32-битных канала на модуль. Планки выполнены в форм - факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат, использующих стандарт DDR5. Установка в устаревшие слоты DDR4 или в ноутбучные SO-DIMM слоты физически невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем оперативной памяти в 32 ГБ, организованный как два модуля по 16 ГБ каждый. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее рекомендуемых и стабильных для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее. В играх такая частота обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур и данных, а в рабочих приложениях сокращает время обработки и повышает общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL30, что указывает на низкую задержку при высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для работы на заявленных параметрах память поддерживает стандартные профили разгона XMP 3.0 для Intel и EXPO для AMD, что позволяет автоматически настроить нужную частоту, напряжение и тайминги в BIOS материнской платы без ручных манипуляций. Рабочее напряжение, необходимое для этого режима, обычно несколько выше стандартного для DDR5 и устанавливается профилем автоматически.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5, и процессорами, которые их поддерживают: это Intel Core 12-го (Alder Lake) и 13- го (Raptor Lake) поколений и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Важно помнить, что для стабильной работы на 6000 МГц, особенно на платформе AMD AM5, может потребоваться обновленная версия BIOS материнской платы. Также стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать беспроблемную работу на максимальной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами брендовой серии Viper Venom, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами в сборке. Модули не имеют RGB - подсветки, что делает их отличным выбором для лаконичных систем без лишнего освещения или для пользователей, ценящих чистую производительность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухканального комплекта из двух идентичных модулей. Установка двух планок в правильные слоты (обычно A2 и B2) активирует двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырех модулей на высокой частоте 6000 МГц может потребовать ручной тонкой настройки напряжений на материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам DDR5, модуль несовместим с более старыми системами DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5, а также частоту 6000 МГц. Этот комплект является оптимальным выбором для сборки новой производительной системы с акцентом на игры и работу, где важен баланс объема, скорости и латентности. Если ваша задача - простой апгрейд старого ПК на DDR4 или сборка бюджетной системы, данный модуль не подойдет, а если приоритет - максимальный разгон, стоит рассмотреть комплекты с более высокими частотами и радиаторами усиленной конструкции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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