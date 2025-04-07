Память оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432S20IB/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432S20IB/32)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 от Kingston представляет собой разумный баланс между высокой ёмкостью и хорошей скоростью, что делает его универсальным решением для апгрейда существующего компьютера или сборки новой производительной системы. Он идеально подходит для пользователей, которые работают с большим количеством вкладок в браузере, тяжелыми офисными приложениями, средними по сложности проектами в фоторедакторах и даже для нетребовательных игр. Память в 32 гигабайта с запасом закрывает потребности в многозадачности и работе с объёмными данными, при этом её стоимость более привлекательна, чем у топовых игровых комплектов с подсветкой и экстремальными частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое является актуальным стандартом для большинства современных настольных компьютеров и предлагает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для стандартных системных плат настольных ПК. Очень важно помнить, что слоты под DDR4 имеют физический ключ, отличный от DDR3, поэтому установить эту планку в старую материнскую плату невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Ёмкость в 32 гигабайта в одном модуле - это солидный объём, который позволяет комфортно работать с виртуальными машинами, монтировать видео в разрешении Full HD и 2K, а также держать открытыми десятки вкладок без замедления системы. Частота 3200 МГц выходит за рамки базовой для DDR4 (обычно 2133-2666 МГц) и обеспечивает заметно более высокую пропускную способность. Это даст ощутимый прирост в играх, чувствительных к скорости памяти, и сократит время рендеринга в некоторых творческих приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля составляют CL19, что является типичным значением для частоты 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Комбинация частоты и латентности предлагает хороший баланс производительности без излишнего завышения стоимости. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет активировать предустановленный профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), а также с соответствующими чипсетами и материнскими платами, имеющими слоты DIMM DDR4. Однако важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы поддержку частоты 3200 МГц и объёма модуля в 32 ГБ, особенно если вы планируете использовать несколько таких планок. На некоторых старых или бюджетных платах для стабильной работы на высокой частоте может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её ключевым преимуществом для компактных сборок. Такое решение гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 при таких параметрах остаётся умеренным. Внешний вид лаконичный и строгий, что подходит для офисных и домашних систем без акцента на подсветку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух идентичных модулей в соответствующие слоты материнской платы. Поэтому, если ваша задача - сборка производительной игровой или рабочей станции, оптимальным решением будет покупка двух таких планок, что даст в сумме 64 ГБ и удвоит пропускную способность. Добавлять к уже установленному модулю другой, даже с похожими характеристиками, не всегда гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули DDR4 объёмом 32 ГБ в одном слоте и частоту 3200 МГц через XMP. Учитывайте, что для активации двухканального режима и полного раскрытия потенциала лучше сразу приобретать память в виде готового комплекта из двух модулей, проверенных на совместную работу. Эта модель оптимальна для тех, кто ценит большой объём и надёжность Kingston без переплаты за радиаторы и подсветку, но для топовых игровых сборок с процессорами AMD Ryzen часто лучше подходят комплекты с более низкими таймингами (например, CL16) при той же частоте.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 от Kingston представляет собой разумный баланс между высокой ёмкостью и хорошей скоростью, что делает его универсальным решением для апгрейда существующего компьютера или сборки новой производительной системы. Он идеально подходит для пользователей, которые работают с большим количеством вкладок в браузере, тяжелыми офисными приложениями, средними по сложности проектами в фоторедакторах и даже для нетребовательных игр. Память в 32 гигабайта с запасом закрывает потребности в многозадачности и работе с объёмными данными, при этом её стоимость более привлекательна, чем у топовых игровых комплектов с подсветкой и экстремальными частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое является актуальным стандартом для большинства современных настольных компьютеров и предлагает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для стандартных системных плат настольных ПК. Очень важно помнить, что слоты под DDR4 имеют физический ключ, отличный от DDR3, поэтому установить эту планку в старую материнскую плату невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Ёмкость в 32 гигабайта в одном модуле - это солидный объём, который позволяет комфортно работать с виртуальными машинами, монтировать видео в разрешении Full HD и 2K, а также держать открытыми десятки вкладок без замедления системы. Частота 3200 МГц выходит за рамки базовой для DDR4 (обычно 2133-2666 МГц) и обеспечивает заметно более высокую пропускную способность. Это даст ощутимый прирост в играх, чувствительных к скорости памяти, и сократит время рендеринга в некоторых творческих приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля составляют CL19, что является типичным значением для частоты 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Комбинация частоты и латентности предлагает хороший баланс производительности без излишнего завышения стоимости. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет активировать предустановленный профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), а также с соответствующими чипсетами и материнскими платами, имеющими слоты DIMM DDR4. Однако важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы поддержку частоты 3200 МГц и объёма модуля в 32 ГБ, особенно если вы планируете использовать несколько таких планок. На некоторых старых или бюджетных платах для стабильной работы на высокой частоте может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её ключевым преимуществом для компактных сборок. Такое решение гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 при таких параметрах остаётся умеренным. Внешний вид лаконичный и строгий, что подходит для офисных и домашних систем без акцента на подсветку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух идентичных модулей в соответствующие слоты материнской платы. Поэтому, если ваша задача - сборка производительной игровой или рабочей станции, оптимальным решением будет покупка двух таких планок, что даст в сумме 64 ГБ и удвоит пропускную способность. Добавлять к уже установленному модулю другой, даже с похожими характеристиками, не всегда гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули DDR4 объёмом 32 ГБ в одном слоте и частоту 3200 МГц через XMP. Учитывайте, что для активации двухканального режима и полного раскрытия потенциала лучше сразу приобретать память в виде готового комплекта из двух модулей, проверенных на совместную работу. Эта модель оптимальна для тех, кто ценит большой объём и надёжность Kingston без переплаты за радиаторы и подсветку, но для топовых игровых сборок с процессорами AMD Ryzen часто лучше подходят комплекты с более низкими таймингами (например, CL16) при той же частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Всё работает! Качество на уровне. Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел очень быстро. Вечером заказал на следующий день заказ был доставлен. Установил в мини компьютер - работает. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, скорее всего оригинал, пока не удалось проверить.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432S20IB/32)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Всё работает! Качество на уровне. Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел очень быстро. Вечером заказал на следующий день заказ был доставлен. Установил в мини компьютер - работает. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, скорее всего оригинал, пока не удалось проверить.