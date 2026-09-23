Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB XMP CL40 DDR 5 DIMM 32Gb 5200Mhz (KF552C40BBA-32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB XMP CL40 DDR 5 DIMM 32Gb 5200Mhz (KF552C40BBA-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для сборщиков современных игровых ПК и мощных рабочих станций на базе новых платформ Intel и AMD. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в ресурсоёмких играх, параллельной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Для самых требовательных задач профессионального рендеринга или работы с огромными массивами данных стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это оптимальный баланс цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет комфортно работать с тяжёлыми приложениями и играми, не беспокоясь о нехватке памяти. Базовая частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в сценариях многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на латентность доступа к данным. В связке с высокой частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс скорости и отклика. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, и память автоматически заработает на своих номинальных частоте и таймингах, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями. Для стабильной работы на заявленной частоте также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке. Верхняя часть радиатора оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами освещения большинства популярных материнских плат через фирменное программное обеспечение, позволяя создать единый эстетичный образ внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору работать с памятью по двум каналам одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить габариты в спецификациях. Для полноценной работы на частоте 5200 МГц через XMP требуется материнская плата среднего или высокого класса, так как базовые модели могут не поддерживать такие частоты. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих сбалансированную и современную систему для игр и работы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для сборщиков современных игровых ПК и мощных рабочих станций на базе новых платформ Intel и AMD. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в ресурсоёмких играх, параллельной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Для самых требовательных задач профессионального рендеринга или работы с огромными массивами данных стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это оптимальный баланс цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет комфортно работать с тяжёлыми приложениями и играми, не беспокоясь о нехватке памяти. Базовая частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в сценариях многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на латентность доступа к данным. В связке с высокой частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс скорости и отклика. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, и память автоматически заработает на своих номинальных частоте и таймингах, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями. Для стабильной работы на заявленной частоте также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке. Верхняя часть радиатора оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами освещения большинства популярных материнских плат через фирменное программное обеспечение, позволяя создать единый эстетичный образ внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору работать с памятью по двум каналам одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость DDR5 с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить габариты в спецификациях. Для полноценной работы на частоте 5200 МГц через XMP требуется материнская плата среднего или высокого класса, так как базовые модели могут не поддерживать такие частоты. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих сбалансированную и современную систему для игр и работы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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