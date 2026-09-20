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Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G)

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Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 2
Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 3
Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
  • Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503046
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти идеально подходит для недорогого апгрейда старого настольного компьютера или офисной системы, основанной на платформе DDR3. С объёмом в 8 ГБ она уверенно справляется с повседневной многозадачностью, работой в офисе, учёбой и веб-сёрфингом с множеством вкладок, а также позволяет запускать немногие требовательные игры прошлых лет на приемлемых настройках. Для сборки нового игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео она не подходит, так как устаревшее поколение DDR3 не совместимо с современными материнскими платами, но является отличным и экономичным способом вдохнуть новую жизнь в проверенную систему.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который использовался в компьютерах эпохи процессоров Intel Core i серий 2xxx-4xxx и AMD FX. Это значит, что планка физически и электрически несовместима со слотами для более новых DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных ПК; для ноутбуков и компактных систем требуются модули SO-DIMM, которые меньше по размеру.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 1600 МГц. Такой объём для платформы DDR3 считается солидным и устраняет "бутылочное горлышко" в виде нехватки ОЗУ, делая систему заметно отзывчивее при переключении между программами. Частота 1600 МГц была одной из самых популярных и сбалансированных для DDR3, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того времени без чрезмерного роста цены или требований к материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В. Конкретные тайминги, включая задержку CAS Latency (CL), как правило, составляют CL11 для частоты 1600 МГц, что является типичным и надёжным значением. Данная модель является модулем без автоматических профилей разгона вроде XMP, что характерно для бюджетных решений; она будет работать на своей номинальной частоте 1600 МГц, если её поддерживают процессор и материнская плата, или автоматически сбросится на более низкую, стандартную для платформы частоту.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно проверить спецификации вашей платы: не все платформы, особенно бюджетные чипсеты Intel H61 или AMD 760G, официально поддерживают частоту 1600 МГц, и память может запуститься на 1333 МГц. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходим соответствующий чипсет (например, Intel Z77, H77, B75 или AMD 970, 990FX) и процессор с поддержкой DDR3-1600.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения, что делает её очень низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными процессорными кулерами любых размеров. Отсутствие радиатора — распространённое решение для памяти с умеренным напряжением 1.5 В и неэкстремальной частотой, где нагрев не является критическим фактором. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который заметно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату два идентичных (или максимально схожих) модуля в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете одну планку для апгрейда, стоит учитывать, что добавление её к уже установленной памяти другого объёма или с другими таймингами может привести к работе всей системы на наихудших общих параметрах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение DDR3, которое не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты для DDR3, а не DDR4. Перед покупкой проверьте максимально поддерживаемый объём памяти на канал и общий максимальный объём в спецификациях вашей материнской платы. Для стабильной работы на 1600 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS (например, выбора частоты 1600 МГц вместо Auto), если плата его поддерживает. Этот модуль — оптимальный выбор для тех, кто хочет недорого увеличить объём ОЗУ в старом, но исправном ПК, и не планирует переход на новую платформу в ближайшее время.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Foxline DIMM 8GB 1600MHz (FL1600D3U11L-8G)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти идеально подходит для недорогого апгрейда старого настольного компьютера или офисной системы, основанной на платформе DDR3. С объёмом в 8 ГБ она уверенно справляется с повседневной многозадачностью, работой в офисе, учёбой и веб-сёрфингом с множеством вкладок, а также позволяет запускать немногие требовательные игры прошлых лет на приемлемых настройках. Для сборки нового игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео она не подходит, так как устаревшее поколение DDR3 не совместимо с современными материнскими платами, но является отличным и экономичным способом вдохнуть новую жизнь в проверенную систему.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который использовался в компьютерах эпохи процессоров Intel Core i серий 2xxx-4xxx и AMD FX. Это значит, что планка физически и электрически несовместима со слотами для более новых DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных ПК; для ноутбуков и компактных систем требуются модули SO-DIMM, которые меньше по размеру.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 1600 МГц. Такой объём для платформы DDR3 считается солидным и устраняет "бутылочное горлышко" в виде нехватки ОЗУ, делая систему заметно отзывчивее при переключении между программами. Частота 1600 МГц была одной из самых популярных и сбалансированных для DDR3, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того времени без чрезмерного роста цены или требований к материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В. Конкретные тайминги, включая задержку CAS Latency (CL), как правило, составляют CL11 для частоты 1600 МГц, что является типичным и надёжным значением. Данная модель является модулем без автоматических профилей разгона вроде XMP, что характерно для бюджетных решений; она будет работать на своей номинальной частоте 1600 МГц, если её поддерживают процессор и материнская плата, или автоматически сбросится на более низкую, стандартную для платформы частоту.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Важно проверить спецификации вашей платы: не все платформы, особенно бюджетные чипсеты Intel H61 или AMD 760G, официально поддерживают частоту 1600 МГц, и память может запуститься на 1333 МГц. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходим соответствующий чипсет (например, Intel Z77, H77, B75 или AMD 970, 990FX) и процессор с поддержкой DDR3-1600.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения, что делает её очень низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными процессорными кулерами любых размеров. Отсутствие радиатора — распространённое решение для памяти с умеренным напряжением 1.5 В и неэкстремальной частотой, где нагрев не является критическим фактором. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который заметно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату два идентичных (или максимально схожих) модуля в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете одну планку для апгрейда, стоит учитывать, что добавление её к уже установленной памяти другого объёма или с другими таймингами может привести к работе всей системы на наихудших общих параметрах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение DDR3, которое не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты для DDR3, а не DDR4. Перед покупкой проверьте максимально поддерживаемый объём памяти на канал и общий максимальный объём в спецификациях вашей материнской платы. Для стабильной работы на 1600 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS (например, выбора частоты 1600 МГц вместо Auto), если плата его поддерживает. Этот модуль — оптимальный выбор для тех, кто хочет недорого увеличить объём ОЗУ в старом, но исправном ПК, и не планирует переход на новую платформу в ближайшее время.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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