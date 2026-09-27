Память оперативная Patriot DDR5-5600 16GB (PSD516G560081)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5-5600 16GB (PSD516G560081)
Для кого и под какие задачи
Модуль Patriot DDR5-5600 16 ГБ предназначен для сборки современных настольных систем, где необходим надёжный баланс объёма и скорости. Он станет отличным выбором для обновления или создания нового игрового ПК среднего класса, а также для мощной рабочей станции, где важна отзывчивость в профессиональных приложениях и многозадачность с десятками вкладок браузера и фоновых программ. Комплектация одним модулем даёт удобную возможность для старта с последующим расширением или апгрейда ноутбуков и компактных систем, поддерживающих DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в компактном форм-факторе SO-DIMM, что определяет его основное предназначение – для установки в ноутбуки, моноблоки и компактные настольные ПК (NUC, мини-ПК). Крайне важно помнить, что слоты под SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что для большинства современных задач является комфортным уровнем. Эффективная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости загрузки уровней и отклике системы при работе с большими массивами данных, например, в монтаже видео или обработке фотографий. Стоит учитывать, что для полного раскрытия потенциала частоты в ноутбуках необходим двухканальный режим, достигаемый установкой двух одинаковых модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая стабильность и умеренное энергопотребление, что критически важно для мобильных систем. Тайминги играют ключевую роль в определении реальной задержки доступа к данным. Для автоматической настройки на оптимальные частоту и тайминги, заявленные производителем, память поддерживает технологию Intel XMP 3.0, позволяя легко активировать профиль в BIOS/UEFI совместимой системы без глубокого погружения в ручной разгон.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с современными платформами AMD Ryzen, поддерживающими DDR5 и SO-DIMM. Перед покупкой обязательно уточните спецификации вашего устройства, так как поколение памяти DDR5 не имеет обратной совместимости с разъёмами DDR4. Также имейте в виду, что максимальная поддерживаемая частота памяти может ограничиваться конкретной моделью ноутбука или материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM, предназначенных для установки в тесные корпуса ноутбуков. Такое решение минимизирует риск конфликтов с системой охлаждения и гарантирует совместимость с подавляющим большинством портативных систем. Отсутствие RGB-подсветки закономерно для данного форм-фактора и фокусирует преимущества на надёжности и стабильной работе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к конфигурации системы. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести два абсолютно идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на плате. Это может значительно повысить пропускную способность подсистемы памяти. В будущем объём можно расширить, добавив ещё один или несколько модулей, но для стабильной работы в двухканальном режиме все планки должны быть максимально схожи по характеристикам.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК, но не для стандартных настольных материнских плат. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша конкретная модель ноутбука память DDR5 и частоту 5600 МГц, так как эти параметры жёстко определяются производителем. Для игровых и рабочих настольных ПК лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей DIMM. Данный модуль оптимален для владельцев современных ноутбуков, желающих увеличить объём оперативной памяти до 16 ГБ или более с поддержкой высокоскоростного стандарта DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Модуль Patriot DDR5-5600 16 ГБ предназначен для сборки современных настольных систем, где необходим надёжный баланс объёма и скорости. Он станет отличным выбором для обновления или создания нового игрового ПК среднего класса, а также для мощной рабочей станции, где важна отзывчивость в профессиональных приложениях и многозадачность с десятками вкладок браузера и фоновых программ. Комплектация одним модулем даёт удобную возможность для старта с последующим расширением или апгрейда ноутбуков и компактных систем, поддерживающих DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в компактном форм-факторе SO-DIMM, что определяет его основное предназначение – для установки в ноутбуки, моноблоки и компактные настольные ПК (NUC, мини-ПК). Крайне важно помнить, что слоты под SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что для большинства современных задач является комфортным уровнем. Эффективная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости загрузки уровней и отклике системы при работе с большими массивами данных, например, в монтаже видео или обработке фотографий. Стоит учитывать, что для полного раскрытия потенциала частоты в ноутбуках необходим двухканальный режим, достигаемый установкой двух одинаковых модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая стабильность и умеренное энергопотребление, что критически важно для мобильных систем. Тайминги играют ключевую роль в определении реальной задержки доступа к данным. Для автоматической настройки на оптимальные частоту и тайминги, заявленные производителем, память поддерживает технологию Intel XMP 3.0, позволяя легко активировать профиль в BIOS/UEFI совместимой системы без глубокого погружения в ручной разгон.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с современными платформами AMD Ryzen, поддерживающими DDR5 и SO-DIMM. Перед покупкой обязательно уточните спецификации вашего устройства, так как поколение памяти DDR5 не имеет обратной совместимости с разъёмами DDR4. Также имейте в виду, что максимальная поддерживаемая частота памяти может ограничиваться конкретной моделью ноутбука или материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM, предназначенных для установки в тесные корпуса ноутбуков. Такое решение минимизирует риск конфликтов с системой охлаждения и гарантирует совместимость с подавляющим большинством портативных систем. Отсутствие RGB-подсветки закономерно для данного форм-фактора и фокусирует преимущества на надёжности и стабильной работе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к конфигурации системы. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести два абсолютно идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на плате. Это может значительно повысить пропускную способность подсистемы памяти. В будущем объём можно расширить, добавив ещё один или несколько модулей, но для стабильной работы в двухканальном режиме все планки должны быть максимально схожи по характеристикам.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК, но не для стандартных настольных материнских плат. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша конкретная модель ноутбука память DDR5 и частоту 5600 МГц, так как эти параметры жёстко определяются производителем. Для игровых и рабочих настольных ПК лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей DIMM. Данный модуль оптимален для владельцев современных ноутбуков, желающих увеличить объём оперативной памяти до 16 ГБ или более с поддержкой высокоскоростного стандарта DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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