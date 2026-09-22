Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3200MHz Fury Beast (KF432C16BB2AK2/16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт для модернизации игрового ПК или сборки новой производительной системы для работы и развлечений. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ – комфортный объём для современных игр на высоких настройках, параллельной работы с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и даже несложным монтажом видео. Частота 3200 МГц обеспечивает заметный прирост плавности в играх и отзывчивости системы по сравнению со стандартными планками, что делает этот набор оптимальным выбором для тех, кто ищет баланс цены и производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR4, которая устанавливается в настольные компьютеры благодаря форм-фактору DIMM. Это означает, что модули физически и электрически совместимы только с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4 для процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Установка планки DDR4 в слот для более старого DDR3 или нового DDR5 невозможна, поэтому при апгрейде важно убедиться в совместимости вашей платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей объёмом по 8 ГБ каждый, что в сумме составляет 16 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для комфортного гейминга в разрешении Full HD и 2K, а также для эффективной многозадачности. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отклик системы при работе с «тяжёлыми» приложениями и общую плавность процессов, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг памяти, характеризующий её латентность, составляет CL16. В сочетании с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкими задержками. Для работы на заявленной частоте модули используют профиль Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически настроить нужные параметры в BIOS материнской платы без ручного ввода таймингов и напряжения. Стандартное рабочее напряжение при активации XMP составляет 1.35 В.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с большинством настольных платформ на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 1000 и новее). Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и, возможно, обновлённая версия BIOS/UEFI. Важно помнить, что на некоторых бюджетных платах с чипсетами H-серии (Intel) или A-серии (AMD) память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности системы. Дизайн радиаторов лаконичен и агрессивен, они не имеют RGB-подсветки, что делает этот комплект отличным выбором для сборок, где важна эффективность охлаждения без лишней подсветки. Благодаря компактной высоте планки совместимы с большинством башенных процессорных кулеров.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на производительности в играх и приложениях. Для включения этого режима модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. Докупать отдельные планки для расширения не рекомендуется – лучше установить ещё один идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4, а процессор и чипсет поддерживают частоту 3200 МГц. Помните, что для активации этого режима потребуется включить профиль XMP в BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями (даже той же серии) не стоит, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Этот набор – отличный выбор для апгрейда или сборки сбалансированного ПК, но если вы планируете профессиональный монтаж 4K-видео или работу с огромными базами данных, стоит рассмотреть комплекты с большим общим объёмом, например, 32 ГБ.