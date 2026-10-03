Память оперативная Foxline DIMM 16GB 4800 DDR5 (FL4800D5U40-16G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline DIMM 16GB 4800 DDR5 (FL4800D5U40-16G)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным стартовым выбором для тех, кто собирает новый компьютер на современной платформе DDR5. Он хорошо подойдёт для рабочих и домашних ПК, где важна стабильность и поддержка новых стандартов, обеспечивая достаточный объём для комфортной работы в офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Однако для профессиональных задач, связанных с монтажом видео, 3D-рендерингом или для топовых игровых систем, лучше рассматривать комплекты из двух модулей или модели с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой следующее поколение после DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с более старыми поколениями DDR4 или DDR3, поэтому данный модуль подойдёт только для материнских плат, разработанных под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользовательских задач. Рабочая частота составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает существенный прирост в пропускной способности по сравнению с популярными частотами DDR4. В реальных сценариях эта скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорении загрузки игровых уровней и работе в многозадачном режиме, хотя для максимального раскрытия потенциала платформы DDR5 часто рекомендуются более высокие частоты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая основную задержку CL40, оптимизированы для работы на частоте 4800 МГц при стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В. Такая комбинация обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, делая процесс настройки простым и безопасным для пользователя.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими материнские платы с чипсетами, поддерживающими DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и что её производитель включил данную частоту (4800 МГц) в список поддерживаемых (QVL). Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в лаконичном дизайне без массивного радиатора, что делает его высоту минимальной и исключает потенциальные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения для данной частоты не является проблемой, так как стандартное напряжение DDR5 достаточно низкое, и планка не будет подвержена сильному нагреву в типичных условиях эксплуатации. Подсветка RGB также отсутствует, что делает модель практичным и доступным выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности на современных платформах крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для сборки нового ПК оптимально приобрести два таких идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, что позволит вдвое увеличить пропускную способность. Докупать одиночную планку к уже существующей другого производителя или с другими таймингами можно, но это может привести к нестабильной работе на заявленных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4. Даже при наличии физически похожего слота установить модуль DDR5 в плату для DDR4 невозможно. На заявленную частоту 4800 МГц память выйдет только при активации профиля XMP в BIOS материнской платы, в противном случае она будет работать на меньшей стандартной частоте. Этот модуль – отличный бюджетный вход в мир DDR5 для сборки офисного, домашнего или начального игрового ПК, но для высокопроизводительных систем лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более низкими таймингами или более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным стартовым выбором для тех, кто собирает новый компьютер на современной платформе DDR5. Он хорошо подойдёт для рабочих и домашних ПК, где важна стабильность и поддержка новых стандартов, обеспечивая достаточный объём для комфортной работы в офисных приложениях, веб-браузере с множеством вкладок и нетребовательных играх. Однако для профессиональных задач, связанных с монтажом видео, 3D-рендерингом или для топовых игровых систем, лучше рассматривать комплекты из двух модулей или модели с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой следующее поколение после DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с более старыми поколениями DDR4 или DDR3, поэтому данный модуль подойдёт только для материнских плат, разработанных под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользовательских задач. Рабочая частота составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает существенный прирост в пропускной способности по сравнению с популярными частотами DDR4. В реальных сценариях эта скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорении загрузки игровых уровней и работе в многозадачном режиме, хотя для максимального раскрытия потенциала платформы DDR5 часто рекомендуются более высокие частоты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая основную задержку CL40, оптимизированы для работы на частоте 4800 МГц при стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В. Такая комбинация обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона, делая процесс настройки простым и безопасным для пользователя.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими материнские платы с чипсетами, поддерживающими DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и что её производитель включил данную частоту (4800 МГц) в список поддерживаемых (QVL). Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в лаконичном дизайне без массивного радиатора, что делает его высоту минимальной и исключает потенциальные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения для данной частоты не является проблемой, так как стандартное напряжение DDR5 достаточно низкое, и планка не будет подвержена сильному нагреву в типичных условиях эксплуатации. Подсветка RGB также отсутствует, что делает модель практичным и доступным выбором.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности на современных платформах крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для сборки нового ПК оптимально приобрести два таких идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, что позволит вдвое увеличить пропускную способность. Докупать одиночную планку к уже существующей другого производителя или с другими таймингами можно, но это может привести к нестабильной работе на заявленных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4. Даже при наличии физически похожего слота установить модуль DDR5 в плату для DDR4 невозможно. На заявленную частоту 4800 МГц память выйдет только при активации профиля XMP в BIOS материнской платы, в противном случае она будет работать на меньшей стандартной частоте. Этот модуль – отличный бюджетный вход в мир DDR5 для сборки офисного, домашнего или начального игрового ПК, но для высокопроизводительных систем лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более низкими таймингами или более высокой частотой.
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