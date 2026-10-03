Описание товара Память оперативная Foxline DIMM 16GB 3200 DDR4 (FL3200D4EU22-16G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для пользователей, которые собирают надёжный домашний или офисный компьютер, а также планируют бюджетный апгрейд уже существующей системы. Он с лихвой закроет потребности в повседневной многозадачности – работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом. Для сборки нового геймерского ПК начального и среднего уровня этот объём в 16 ГБ является оптимальным базовым стандартом, обеспечивающим комфорт в большинстве современных проектов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое на сегодняшний день остаётся самым распространённым и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных компьютеров. Это означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для стандартных настольных ПК; установить такую планку в ноутбук или мини-ПК с разъёмом SO-DIMM физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночный модуль объёмом 16 ГБ предоставляет солидный запас памяти для решения большинства задач. Частота 3200 МГц является отличным выбором, так как обеспечивает высокую пропускную способность без излишнего завышения цены. В играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, такой показатель даст ощутимый прирост плавности и скорости загрузки по сравнению с базовыми комплектами на 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги CL22 указывают на достаточно стандартную латентность для памяти на такой частоте. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для выхода на штатную частоту 3200 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память совместима с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима соответствующая поддержка со стороны процессора и материнской платы. На некоторых базовых платформах (например, с чипсетами Intel H510 или AMD A320) максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, и модуль будет работать на максимально возможной для системы скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является практичным решением, так как гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для памяти с такими характеристиками, поскольку её энергопотребление и нагрев при штатной работе на частоте 3200 МГц остаются на низком уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобретать память парными комплектами (2 модуля по 16 ГБ) для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность. Если вы покупаете эту планку для апгрейда, стоит проверить совместимость с уже установленной памятью – идеально подбирать модуль с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги), чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты типа DDR4 DIMM. Помните, что для полной реализации потенциала модуля на 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Одного модуля 16 ГБ достаточно для многих задач, но для игровых сборок и рабочих станций предпочтительнее сразу планировать двухканальную конфигурацию из двух планок. Этот модуль – отличный выбор для тех, кто ищет надёжную, быструю и совместимую память без излишеств для своей основной системы.