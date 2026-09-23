Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-44800 Black CL40 (KF556C40BB-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR5 отлично подходит для сборщиков современных ПК на платформах Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000, которые хотят получить солидный прирост производительности по сравнению с DDR4. Он ориентирован на пользователей, которым важна высокая отзывчивость системы в играх, профессиональных программах и при многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной игры на высоких настройках и работы с большими документами, однако для задач рендеринга видео или работы с виртуальными машинами лучше рассматривать комплект из двух таких модулей для увеличения общего объёма до 32 ГБ и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новое поколение оперативной памяти с рядом архитектурных улучшений, таких как встроенный стабилизатор питания и увеличенное количество банков. Это обеспечивает более высокую эффективную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что данная планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является стандартным выбором для игровых и рабочих систем в 2024 году. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и скорость работы в требовательных к памяти приложениях, например, в графических и видеоредакторах. Переход с базовой частоты 4800 МГц для DDR5 на 5600 МГц даёт заметный прирост минимального FPS в играх и повышает общую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL40, что для частоты 5600 МГц является сбалансированным решением, обеспечивающим хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В или 1.25 В в зависимости от конкретного профиля. Для активации заявленной скорости 5600 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это материнские платы с сокетами LGA 1700 для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AM5 для процессоров AMD Ryzen 7000. Важно помнить, что физический слот DDR5 не совместим с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата рассчитана именно на DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, что особенно важно для стабильной работы на высоких частотах. Его компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами. В данной модели отсутствует RGB-подсветка, что делает её оптимальным выбором для лаконичных системных сборок, где важна производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые получают значительный прирост производительности в двухканальном режиме, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты, рекомендованные руководством к материнской плате. Смешивание этого модуля с другими планками, даже той же серии, но с другими таймингами, может привести к нестабильной работе системы, поэтому для расширения объёма предпочтительнее покупать готовые комплекты из двух или четырёх модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – это необходимость материнской платы с поддержкой DDR5, так как установить эту планку в слот для DDR4 физически невозможно. Даже при поддержке платформой DDR5, для активации частоты 5600 МГц через профиль XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот модуль – отличный выбор для сборки новой системы или апгрейда с переходом на DDR5, когда вам нужна производительность выше базовой. Если же ваша цель – максимальный FPS в киберспортивных играх, стоит присмотреться к модулям с более низкими таймингами, а для рабочих станций – к комплектам с большим суммарным объёмом.