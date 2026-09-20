Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 3200MHz (KS3200D4N12008G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 объемом 8 ГБ станет удачным выбором для пользователей, которые хотят повысить производительность и отзывчивость своего настольного ПК без значительных затрат. Он хорошо подойдет для апгрейда старых систем, базовых игровых сборок и рабочих компьютеров, где важен баланс скорости и стоимости. Планка эффективно справится с повседневной многозадачностью, современными играми на средних настройках и работой с офисными приложениями, хотя для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух или четырех модулей большего суммарного объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает при более низком напряжении, что снижает энергопотребление и нагрев. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с более старыми или новыми поколениями.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и универсальным вариантом для многих задач. Рабочая частота 3200 МГц находится в оптимальном сегменте для DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность, которая положительно сказывается на минимальном FPS в играх и скорости загрузки уровней, а также на общей отзывчивости системы при работе с тяжелыми приложениями и множеством вкладок в браузере. Для активации именно этой частоты в большинстве случаев потребуется включить профиль XMP в BIOS материнской платы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги, такие как CL (CAS Latency), напрямую влияют на латентность памяти, то есть задержку между запросом данных и их выдачей. В паре с частотой 3200 МГц они формируют итоговую реальную производительность модуля. Для работы на заявленной частоте используется стандартное для DDR4 повышенное напряжение, а поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты AM4 и AM5). Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота зависит не только от материнской платы, но и от встроенного контроллера памяти процессора. Некоторые бюджетные или старые процессоры и платы могут не поддерживать 3200 МГц, и память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Рекомендуется сверить спецификации ваших процессора и материнской платы перед покупкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне. Отсутствие массивного радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Такое решение вполне оправдано для памяти с частотой 3200 МГц и стандартным напряжением, так как нагрев в этом случае не является критичным. Внешний вид модуля будет уместен как в простых офисных сборках, так и в игровых системах, где акцент сделан на других компонентах с подсветкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности в современных системах настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим работы. Он позволяет удвоить эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что дает ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Поэтому для сборки нового ПК лучше сразу рассмотреть комплект из двух идентичных модулей, а данный экземпляр оптимален для добавления к уже имеющемуся модулю с максимально близкими характеристиками или для апгрейда системы с одним слотом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование одиночного модуля, что не позволит задействовать двухканальный режим и приведет к потере производительности. Также важно понимать, что для работы на частоте 3200 МГц необходим процессор и материнская плата с её поддержкой и обязательное включение профиля XMP в BIOS. При смешивании этого модуля с другими планками память будет работать на самых низких общих частотах и таймингах, что может нивелировать её преимущества. Этот модуль станет отличным решением для тех, кому нужен недорогой способ добавить 8 ГБ к существующей системе DDR4 или собрать бюджетный ПК с возможностью последующего добавления второй планки.