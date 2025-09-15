Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory 8Gb 2133MHz (PSD48G213381S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базовой модернизации или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе: быстрая загрузка операционной системы, комфортная работа с офисным пакетом, просмотр видео и веб-серфинг с множеством вкладок. Для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа стоит рассматривать более скоростные комплекты большего объема, но для апгрейда старой системы или создания бюджетного ПК это надежное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка ОЗУ стандарта DDR4, которая устанавливается в настольные компьютеры благодаря форм-фактору DIMM. Это поколение пришло на смену DDR3, предлагая более высокую эффективную частоту при меньшем рабочем напряжении, что ведет к снижению общего энергопотребления системы. Важно помнить, что слоты под память DDR4 физически несовместимы со слотами для DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым показателем для большинства повседневных задач. Его штатная частота составляет 2133 МГц, которая является базовой для стандарта DDR4 и гарантированно поддерживается любой совместимой платформой. Такой скорости достаточно для плавной работы системы, однако для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, часто требуются модули с более высокой частотой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти соответствуют базовым для частоты 2133 МГц, что обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует энергоэффективности. Этот модуль не оснащен профилями автоматического разгона, такими как XMP или EXPO, и предназначен для работы на номинальных характеристиках, что упрощает его установку и гарантирует совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими слоты DIMM стандарта DDR4. Она будет корректно работать с процессорами Intel Core поколений, начиная с Skylake, и с процессорами AMD Ryzen и более старыми сериями, поддерживающими DDR4. Для активации двухканального режима, который заметно увеличивает пропускную способность, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её инструкции.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это делает её совместимой практически с любыми, даже самыми габаритными процессорными кулерами, и позволяет использовать в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является недостатком для модуля с такими номинальными частотами и напряжением, так как тепловыделение невелико и не требует активного отвода тепла.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме, который может ускорить работу системы в играх и ресурсоемких приложениях, рекомендуется приобрести второй точно такой же модуль. При дальнейшем расширении объема старайтесь использовать планки с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для минимизации рисков возникновения нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно для памяти DDR4. Этот модуль не предназначен для разгона и работает на гарантированных базовых параметрах, что является его плюсом для стабильных систем. Он станет оптимальным выбором для недорогого апгрейда или сборки компьютера для офиса и дома, тогда как для игровой или рабочей станции лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.