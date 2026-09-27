Память оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb (16Gbx2) 3200MHz (PSP432G3200KH1)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb (16Gbx2) 3200MHz (PSP432G3200KH1)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти DDR4 оптимален для тех, кто хочет получить высокую отзывчивость системы в играх и повседневной работе без переплаты за экстремальные частоты. Общий объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современного геймера, позволяя одновременно запускать игру, стримить и держать открытыми десятки вкладок в браузере. Он также отлично подойдёт для работы с большими архивами фотографий, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной работы в ресурсоёмких средах разработки и виртуальных машинах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которая является современным стандартом для большинства настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это значит, что модули физически и электрически несовместимы со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие разъёмы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные настольные компьютеры, а не в ноутбуки или компактные системы, где используются меньшие по размеру модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Базовая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх, мгновенного отклика при переключении между тяжёлыми приложениями и ускорения операций при работе с большими массивами данных. Для большинства пользователей переход с частоты 2666 МГц на 3200 МГц будет ощутим, особенно в процессорозависимых играх и творческих задачах, где важна скорость обмена информацией между CPU и RAM.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги модулей, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на частоте 3200 МГц. Номинальное напряжение, необходимое для этого режима, соответствует стандартам JEDEC для DDR4, что гарантирует совместимость и надёжность. Для автоматической установки максимальной частоты и оптимальных таймингов модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет пользователю одним кликом в BIOS/UEFI активировать профиль разгона и получить заявленную производительность без сложных ручных настроек, что идеально для непрофессиональных оверклокеров.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), которые поддерживают стандарт DDR4 и работу на частотах около 3200 МГц. Однако перед покупкой необходимо проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно для платформ AMD Ryzen первого поколения, где совместимость могла быть ограничена. Убедитесь, что BIOS/UEFI вашей платы обновлён до последней версии для гарантированной стабильности при активации профиля XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это осознанное решение, направленное на максимальную совместимость с системами воздушного охлаждения, где высокие планки могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора. Отсутствие радиаторов не является недостатком для памяти, работающей на стандартных частотах и напряжении, так как её тепловыделение остаётся в безопасных пределах даже под длительной нагрузкой. Лаконичный внешний вид делает эти планки универсальным выбором для любых сборок, включая корпуса с окном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация сразу обеспечивает работу в двухканальном режиме при правильной установке в слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы в играх и рабочих приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно добавить аналогичный комплект, но стоит помнить, что стабильность работы четырёх планок на высокой частоте сильнее зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это физическая несовместимость с другими поколениями памяти (DDR3 или DDR5). Также активация профиля XMP на частоте 3200 МГц не гарантируется на всех материнских платах, особенно на бюджетных моделях или с устаревшей версией BIOS. Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с охлаждением, но лишает модули подсветки, что важно для энтузиастов RGB-сборок. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированного апгрейда или сборки нового ПК, где нужен большой объём и хорошая скорость без излишеств. Если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более медленные и дешёвые модули, а для экстремального разгона и максимального FPS в играх стоит обратить внимание на память с более низкими таймингами и частотами от 3600 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти DDR4 оптимален для тех, кто хочет получить высокую отзывчивость системы в играх и повседневной работе без переплаты за экстремальные частоты. Общий объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современного геймера, позволяя одновременно запускать игру, стримить и держать открытыми десятки вкладок в браузере. Он также отлично подойдёт для работы с большими архивами фотографий, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной работы в ресурсоёмких средах разработки и виртуальных машинах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR4, которая является современным стандартом для большинства настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это значит, что модули физически и электрически несовместимы со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие разъёмы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные настольные компьютеры, а не в ноутбуки или компактные системы, где используются меньшие по размеру модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Базовая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх, мгновенного отклика при переключении между тяжёлыми приложениями и ускорения операций при работе с большими массивами данных. Для большинства пользователей переход с частоты 2666 МГц на 3200 МГц будет ощутим, особенно в процессорозависимых играх и творческих задачах, где важна скорость обмена информацией между CPU и RAM.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Рабочие тайминги модулей, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на частоте 3200 МГц. Номинальное напряжение, необходимое для этого режима, соответствует стандартам JEDEC для DDR4, что гарантирует совместимость и надёжность. Для автоматической установки максимальной частоты и оптимальных таймингов модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет пользователю одним кликом в BIOS/UEFI активировать профиль разгона и получить заявленную производительность без сложных ручных настроек, что идеально для непрофессиональных оверклокеров.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), которые поддерживают стандарт DDR4 и работу на частотах около 3200 МГц. Однако перед покупкой необходимо проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно для платформ AMD Ryzen первого поколения, где совместимость могла быть ограничена. Убедитесь, что BIOS/UEFI вашей платы обновлён до последней версии для гарантированной стабильности при активации профиля XMP.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Signature выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это осознанное решение, направленное на максимальную совместимость с системами воздушного охлаждения, где высокие планки могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора. Отсутствие радиаторов не является недостатком для памяти, работающей на стандартных частотах и напряжении, так как её тепловыделение остаётся в безопасных пределах даже под длительной нагрузкой. Лаконичный внешний вид делает эти планки универсальным выбором для любых сборок, включая корпуса с окном.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация сразу обеспечивает работу в двухканальном режиме при правильной установке в слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы в играх и рабочих приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ можно добавить аналогичный комплект, но стоит помнить, что стабильность работы четырёх планок на высокой частоте сильнее зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это физическая несовместимость с другими поколениями памяти (DDR3 или DDR5). Также активация профиля XMP на частоте 3200 МГц не гарантируется на всех материнских платах, особенно на бюджетных моделях или с устаревшей версией BIOS. Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с охлаждением, но лишает модули подсветки, что важно для энтузиастов RGB-сборок. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированного апгрейда или сборки нового ПК, где нужен большой объём и хорошая скорость без излишеств. Если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более медленные и дешёвые модули, а для экстремального разгона и максимального FPS в играх стоит обратить внимание на память с более низкими таймингами и частотами от 3600 МГц.
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