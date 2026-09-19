Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 8Gb 3200MHz (CT8G4SFRA32A)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдёт для недорогого апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки базовой игровой системы, где важен сбалансированный бюджет. С объёмом 8 ГБ вы сможете комфортно работать с документами, запускать нетребовательные игры и использовать браузер с множеством вкладок, хотя для профессионального монтажа видео или одновременной работы с несколькими тяжелыми приложениями стоит рассмотреть комплект из двух или более таких планок. Если ваша цель - простая и надежная замена старой памяти или создание системы начального уровня, этот модуль станет практичным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка стандарта DDR4, которая пришла на смену устаревающему DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту при пониженном напряжении. Этот тип памяти совместим только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими DDR4, поэтому крайне важно проверить поколение слотов на вашей плате перед покупкой. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков потребуются компактные планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 гигабайт оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц. Такая скорость обеспечивает хорошую пропускную способность для процессоров современных платформ AMD Ryzen и Intel Core, положительно влияя на скорость загрузки приложений и общую отзывчивость системы. В играх и большинстве повседневных задач прирост от частоты 3200 МГц по сравнению с базовой 2133 или 2400 МГц будет ощутимым, особенно в паре с производительным процессором и видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22, что является типичным показателем для памяти этого класса и частоты, обеспечивая приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и равно 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на более низкой базовой частоте, например, 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4, а также некоторые модели для AM5 при условии поддержки DDR4). Важно помнить, что не все материнские платы бюджетного сегмента стабильно работают с частотой 3200 МГц, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей платы. Также для активации частоты 3200 МГц на старых платах может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Такое решение минимизирует возможные конфликты с установкой крупных башенных или массивных процессорных кулеров, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленных частотах, так как стандартное напряжение 1.2 В не приводит к значительному нагреву чипов памяти в штатном режиме.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который активируется при установке двух или четырёх идентичных планок в правильные слоты на материнской плате. Поэтому для сборки новой системы оптимально приобрести сразу два таких модуля. Если вы докупаете планку к уже имеющейся, старайтесь выбрать модель с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR3 или DDR5, физически установить модуль в неподходящий слот не получится. Также имейте в виду, что для работы на полной частоте 3200 МГц необходим процессор с поддержкой такого режима и соответствующая настройка в BIOS через XMP. При дальнейшем расширении системы старайтесь избегать смешивания модулей с разными таймингами, так как это может привести к нестабильной работе. Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, где на первом месте стоит соотношение цены и надёжности.