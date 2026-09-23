Описание товара Оперативная память CBR DDR4 SODIMM 16GB 3200MHz (CD4-SS16G32M22-01)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных систем, которым необходима плавная работа в многозадачном режиме. Он идеально подходит для апгрейда офисного, учебного или домашнего портативного компьютера, чтобы комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Объема в 16 ГБ достаточно для большинства повседневных задач с запасом, что делает эту планку практичным и сбалансированным решением, в то время как для игр или профессионального монтажа видео потребуется более высокая производительность видеоподсистемы самого ноутбука.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает современное поколение памяти с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных ПК, моноблоках и некоторых мини-ITX материнских платах. Это значит, что данная планка физически не подойдет для стандартного настольного компьютера, где требуются модули DIMM большего размера.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным для современного ноутбука, позволяя держать открытыми множество приложений без замедления системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке программ, плавной работе в графических редакторах для любительского уровня и уменьшении задержек при переключении между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте, обеспечивая баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4, что способствует энергоэффективности и увеличению времени автономной работы ноутбука. В большинстве ноутбучных систем память будет работать на частоте, поддерживаемой процессором и материнской платой, часто автоматически выбирая оптимальный профиль, так как ручной разгон и поддержка XMP в мобильных платформах встречаются реже.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и системами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: поддержку именно поколения DDR4 и максимально поддерживаемую частоту. Многие мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также современные мобильные чипы AMD Ryzen поддерживают частоту 3200 МГц, но актуальную информацию всегда стоит искать на сайте производителя ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение модулей на стандартных частотах контролируется системой охлаждения корпуса. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, независимо от плотности компоновки внутренних компонентов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить в ноутбук вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашей системе есть свободный слот, то добавление такого же модуля - лучший способ повысить производительность. При установке одного модуля память будет работать в одноканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не DDR3 или DDR5, и что в нем есть свободный слот для апгрейда. Учтите, что максимальная рабочая частота будет определяться возможностями процессора и материнской платы ноутбука, и модуль может заработать на более низкой, поддерживаемой системой частоте. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен надежный апгрейд для повседневных задач, в то время как для сложной профессиональной работы стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима.