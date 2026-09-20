Оперативная память Kingston DIMM 16GB DDR5-6400 (KF564C32RSA-16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 16GB DDR5-6400 (KF564C32RSA-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые собирают производительную систему нового поколения или обновляют существующую платформу под современные задачи. Он станет отличным выбором для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных играх, а также для энтузиастов, работающих с монтажом видео, 3D-рендерингом и другими ресурсоемкими приложениями. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности и большинства современных игр, а высокая частота обеспечит необходимую отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR5, который предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память предназначена исключительно для материнских плат и процессоров, поддерживающих слоты под DDR5. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольных компьютеров и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным базовым вариантом для игровой или рабочей сборки на сегодняшний день. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость загрузки уровней и отклик в профессиональных приложениях. Для полного раскрытия потенциала двухканального режима рекомендуется установка двух таких модулей, что даст системе 32 ГБ суммарного объёма и ещё больший прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг данной памяти - CL32 при частоте 6400 МГц, что указывает на хороший баланс между высокой скоростью и низкой латентностью. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать его максимальную частоту в один клик из BIOS/UEFI совместимой материнской платы, без необходимости ручного разгона. Это делает настройку простой и безопасной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и в спецификациях указана поддержка частот не ниже 6400 МГц. Также стоит проверить список совместимости памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленных скоростях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти при высокой нагрузке. Конструкция радиатора не отличается излишней высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных сборок, где важна стабильность и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль оперативной памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты, рекомендуемые руководством к материнской плате (часто это слоты A2 и B2). Докупать одиночную планку к уже имеющейся другого производителя или с другими характеристиками не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - физическая и электрическая несовместимость с платформами, поддерживающими DDR4 или более старые поколения памяти. Для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима не только подходящая материнская плата, но и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На менее мощных или более старых в рамках поколения CPU система может стабильно работать только на более низких частотах, например, 6000 или 5600 МГц. Этот модуль оптимально подойдет для сборки с нуля, где вы планируете сразу использовать два модуля для двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые собирают производительную систему нового поколения или обновляют существующую платформу под современные задачи. Он станет отличным выбором для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных играх, а также для энтузиастов, работающих с монтажом видео, 3D-рендерингом и другими ресурсоемкими приложениями. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности и большинства современных игр, а высокая частота обеспечит необходимую отзывчивость системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR5, который предлагает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память предназначена исключительно для материнских плат и процессоров, поддерживающих слоты под DDR5. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольных компьютеров и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным базовым вариантом для игровой или рабочей сборки на сегодняшний день. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость загрузки уровней и отклик в профессиональных приложениях. Для полного раскрытия потенциала двухканального режима рекомендуется установка двух таких модулей, что даст системе 32 ГБ суммарного объёма и ещё больший прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг данной памяти - CL32 при частоте 6400 МГц, что указывает на хороший баланс между высокой скоростью и низкой латентностью. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически задействовать его максимальную частоту в один клик из BIOS/UEFI совместимой материнской платы, без необходимости ручного разгона. Это делает настройку простой и безопасной даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5 и в спецификациях указана поддержка частот не ниже 6400 МГц. Также стоит проверить список совместимости памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленных скоростях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти при высокой нагрузке. Конструкция радиатора не отличается излишней высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных сборок, где важна стабильность и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль оперативной памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты, рекомендуемые руководством к материнской плате (часто это слоты A2 и B2). Докупать одиночную планку к уже имеющейся другого производителя или с другими характеристиками не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - физическая и электрическая несовместимость с платформами, поддерживающими DDR4 или более старые поколения памяти. Для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима не только подходящая материнская плата, но и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На менее мощных или более старых в рамках поколения CPU система может стабильно работать только на более низких частотах, например, 6000 или 5600 МГц. Этот модуль оптимально подойдет для сборки с нуля, где вы планируете сразу использовать два модуля для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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