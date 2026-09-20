Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5200 (PVV516G520C36K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 16GB DDR5-5200 (PVV516G520C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот одиночный модуль оперативной памяти формата DDR5 идеально подойдет для начальной сборки нового ПК на современной платформе или для поэтапного апгрейда, когда бюджет ограничен. Его объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в офисных приложениях, серфинга с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и легкого монтажа. Для ресурсоемких задач вроде рендеринга сложных 3D-сцен или одновременной работы с несколькими виртуальными машинами лучше сразу рассматривать комплект из двух или четырех таких планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль поколения DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревающим DDR4. Это значит, что память совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под DDR5 – установить ее в плату для DDR4 физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модуль предназначен для стандартных настольных компьютеров, а не для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличной базой для большинства современных систем. Номинальная частота работы – 5200 МГц, что для DDR5 является хорошим средним уровнем. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени обработки данных в приложениях. Для игровых систем частота 5200 МГц станет надежным фундаментом, однако максимальный прирост производительности в связке с мощным процессором можно получить, активировав двухканальный режим, установив второй такой же модуль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL36. В связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает сбалансированную производительность с умеренной латентностью. Модуль поддерживает технологию XMP 3.0 от Intel, что позволяет автоматически и просто загрузить в BIOS готовый профиль с заявленной частотой и таймингами, не вдаваясь в ручные настройки. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует меньшему энергопотреблению и тепловыделению.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также для AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима совместимая материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, а также может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI. На старых или бюджетных платах память может запуститься на более низкой, так называемой JEDEC-частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости передачи данных, особенно под нагрузкой. Низкопрофильный дизайн радиатора практически исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее оптимальным выбором для лаконичных рабочих станций или сборок, где во главе угла стоит надежность и функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется докупать планки той же модели для максимальной совместимости и стабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за другого ключа-прорези в контактной площадке. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Для полного раскрытия потенциала скорости 5200 МГц нужна плата с хорошей цепью питания памяти и свежим BIOS. Этот модуль станет отличным и разумным по цене выбором для создания новой системы на базе современных процессоров Intel или AMD, но для топовых игровых или рабочих сборок с прицелом на разгон лучше сразу смотреть на комплекты из двух планок с более низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот одиночный модуль оперативной памяти формата DDR5 идеально подойдет для начальной сборки нового ПК на современной платформе или для поэтапного апгрейда, когда бюджет ограничен. Его объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в офисных приложениях, серфинга с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и легкого монтажа. Для ресурсоемких задач вроде рендеринга сложных 3D-сцен или одновременной работы с несколькими виртуальными машинами лучше сразу рассматривать комплект из двух или четырех таких планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль поколения DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревающим DDR4. Это значит, что память совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под DDR5 – установить ее в плату для DDR4 физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модуль предназначен для стандартных настольных компьютеров, а не для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличной базой для большинства современных систем. Номинальная частота работы – 5200 МГц, что для DDR5 является хорошим средним уровнем. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени обработки данных в приложениях. Для игровых систем частота 5200 МГц станет надежным фундаментом, однако максимальный прирост производительности в связке с мощным процессором можно получить, активировав двухканальный режим, установив второй такой же модуль.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL36. В связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает сбалансированную производительность с умеренной латентностью. Модуль поддерживает технологию XMP 3.0 от Intel, что позволяет автоматически и просто загрузить в BIOS готовый профиль с заявленной частотой и таймингами, не вдаваясь в ручные настройки. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует меньшему энергопотреблению и тепловыделению.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также для AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима совместимая материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, а также может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI. На старых или бюджетных платах память может запуститься на более низкой, так называемой JEDEC-частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости передачи данных, особенно под нагрузкой. Низкопрофильный дизайн радиатора практически исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее оптимальным выбором для лаконичных рабочих станций или сборок, где во главе угла стоит надежность и функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется докупать планки той же модели для максимальной совместимости и стабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за другого ключа-прорези в контактной площадке. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Для полного раскрытия потенциала скорости 5200 МГц нужна плата с хорошей цепью питания памяти и свежим BIOS. Этот модуль станет отличным и разумным по цене выбором для создания новой системы на базе современных процессоров Intel или AMD, но для топовых игровых или рабочих сборок с прицелом на разгон лучше сразу смотреть на комплекты из двух планок с более низкими таймингами.
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