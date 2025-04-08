Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200MHz (CT32G4SFD832A)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предлагает отличный баланс объема и скорости для владельцев ноутбуков и компактных ПК, которым не хватает стандартных 8 или 16 гигабайт. Он идеально подойдет для уверенной многозадачной работы с большим количеством вкладок браузера, офисными пакетами, а также для обработки фотографий и нетребовательного видеомонтажа. Планка закрывает потребности в апгрейде для тех, кто хочет увеличить отзывчивость системы без полной замены устройства, но для современных AAA-игр в высоких настройках или профессионального 3D-рендеринга стоит рассмотреть более скоростные комплекты из двух модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который стал основным для большинства современных ноутбуков и настольных систем последних лет. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшим DDR3, работая при более низком напряжении. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер для установки исключительно в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные материнские платы mini-ITX; в стандартный слот для настольной платы (DIMM) он физически не поместится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что является отличным решением для серьезной многозадачности и работы с объемными данными. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является оптимальным и хорошо сбалансированным показателем. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы в требовательном программном обеспечении и может дать небольшой, но заметный прирост в играх, снизив просадки кадров в секунду.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление, что критически важно для мобильных систем. Поддержка технологии XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически задействовать максимальную заявленную частоту 3200 МГц при условии, что ваша материнская плата ноутбука или компактного ПК поддерживает данную функцию в BIOS. Стоит уточнить спецификации вашего устройства, так как многие ноутбуки могут работать с памятью только на штатной частоте процессора (например, 2666 МГц).

Совместимость с платформой

Данная планка памяти совместима с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Это включает в себя платформы Intel (процессоры 8-го поколения Core и новее, а также совместимые чипсеты) и AMD (мобильные процессоры Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и новее). Перед покупкой крайне важно проверить техническую документацию вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема памяти на слот, а также максимальной частоты, так как система может не раскрыть весь потенциал модуля.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует физическую совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами. Отсутствие активного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением и тепловыделением, поэтому для стабильной работы на заявленных частотах в условиях ноутбука этого достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второго идентичного модуля в парный слот. Если вы устанавливаете одну такую планку в систему, она будет работать в одноканальном режиме. При дальнейшем расширении объема настоятельно рекомендуется использовать максимально похожий модуль (той же марки, объема и частоты) для минимизации рисков нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание перед покупкой следует уделить проверке совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не DDR3 или DDR5, и имеет свободный слот SO-DIMM. Важно понимать, что многие производители ноутбуков блокируют в BIOS поддержку частот выше спецификации процессора, поэтому модуль может заработать на меньшей, штатной частоте. Этот модуль - оптимальный выбор для одноканального апгрейда ноутбука до большого объема под тяжелую многозадачность, но для игровых систем или рабочих станций, где важна скорость, приоритетом должен быть комплект из двух планок для двухканального режима.