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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 1
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 2
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 3
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 4
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 5
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 6
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 7
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
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  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708638
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
125

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 представляет собой отличный баланс для сборки нового современного ПК, который справится как с требовательными играми, так и с повседневной работой. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ обеспечивает отличную многозадачность для геймеров, позволяя одновременно запускать игру, стримить и общаться в дискорде, а также подходит для работы с графическими редакторами и нетребовательным видеомонтажом. Он будет избыточен для базового офисного ПК, но станет оптимальным выбором для тех, кто хочет получить преимущества новой платформы DDR5 без переплаты за экстремальные частоты и большие объёмы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейший стандарт DDR5, который приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это обеспечивает более высокую производительность в современных процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также в платформах AMD Ryzen 7000. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки исключительно в настольные материнские платы, в ноутбуки или системы с компактными слотами SO-DIMM они физически не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Общий объём комплекта составляет 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства приложений. Частота 5200 МГц является хорошей стартовой точкой для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и отзывчивости системы в ресурсоёмких задачах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал двухканального режима, делая работу в браузере с множеством вкладок, переключение между тяжёлыми программами и загрузку уровней в играх заметно быстрее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на начальных и средних частотах. В сочетании с рабочей частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выйти на заявленные 5200 МГц с оптимальными настройками, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода сложных параметров.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически не совместимы с DDR4. Для полной стабильности на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительной нагрузке, но и гармонично вписываются в большинство сборок. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид системы, а синхронизация с популярным ПО для управления подсветкой материнских плат, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, даёт возможность создать единое световое шоу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 - эти модули нельзя установить в старую платформу. Высота планок с радиаторами может вызвать конфликт с некоторыми массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для апгрейда стоит помнить, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, не гарантирует стабильной работы на заявленных частотах, и для расширения объёма предпочтительнее приобретать идентичный набор. Этот комплект - разумный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК на новой платформе с акцентом на игры и мультимедийные задачи.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 представляет собой отличный баланс для сборки нового современного ПК, который справится как с требовательными играми, так и с повседневной работой. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ обеспечивает отличную многозадачность для геймеров, позволяя одновременно запускать игру, стримить и общаться в дискорде, а также подходит для работы с графическими редакторами и нетребовательным видеомонтажом. Он будет избыточен для базового офисного ПК, но станет оптимальным выбором для тех, кто хочет получить преимущества новой платформы DDR5 без переплаты за экстремальные частоты и большие объёмы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейший стандарт DDR5, который приносит значительное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это обеспечивает более высокую производительность в современных процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также в платформах AMD Ryzen 7000. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки исключительно в настольные материнские платы, в ноутбуки или системы с компактными слотами SO-DIMM они физически не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Общий объём комплекта составляет 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для игр и большинства приложений. Частота 5200 МГц является хорошей стартовой точкой для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и отзывчивости системы в ресурсоёмких задачах. В связке с современным процессором такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал двухканального режима, делая работу в браузере с множеством вкладок, переключение между тяжёлыми программами и загрузку уровней в играх заметно быстрее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на начальных и средних частотах. В сочетании с рабочей частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выйти на заявленные 5200 МГц с оптимальными настройками, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода сложных параметров.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. К ним относятся материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически не совместимы с DDR4. Для полной стабильности на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительной нагрузке, но и гармонично вписываются в большинство сборок. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид системы, а синхронизация с популярным ПО для управления подсветкой материнских плат, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, даёт возможность создать единое световое шоу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость с предыдущими поколениями DDR4 - эти модули нельзя установить в старую платформу. Высота планок с радиаторами может вызвать конфликт с некоторыми массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство. Для апгрейда стоит помнить, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, не гарантирует стабильной работы на заявленных частотах, и для расширения объёма предпочтительнее приобретать идентичный набор. Этот комплект - разумный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК на новой платформе с акцентом на игры и мультимедийные задачи.

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black RGB 16Gb (kit 2x8Gb), 5200Mhz, [KF552C40BBAK2-16] CL40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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