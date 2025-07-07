Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF556S40IB-16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF556S40IB-16)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти разработан для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии, которым требуется прирост производительности в ресурсоемких задачах. Объема 16 ГБ хватит для уверенной работы в профессиональных средах, таких как программирование, работа с графикой и легкий видео-монтаж, а также для комфортного гейминга и одновременной работы с множеством приложений и вкладок браузера.
Это решение находится в оптимальном сегменте, закрывая потребности пользователей, перешедших на новую платформу DDR5, но не планирующих сборку максимально производительной рабочей станции с огромным объемом. Для офисной многозадачности этого объема более чем достаточно, а для тяжелого 3D-рендеринга или работы с огромными базами данных стоит рассматривать комплекты из двух или более модулей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятую и самую современную на данный момент генерацию. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4 за счет новой архитектуры и встроенного регулятора напряжения. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями.
Модуль выполнен в компактном форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Он не подойдет для стандартных настольных компьютеров, где используются более крупные планки DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ, работающий на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в требовательных приложениях.
Частота 5600 МГц является отличным балансом для платформы DDR5, предлагая заметный прирост в минимальном FPS (кадрах в секунду) в играх по сравнению со стандартными скоростями и при этом оставаясь стабильной и широко совместимой. Для большинства пользовательских сценариев, включая игры и творческие задачи, этой частоты будет достаточно с запасом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значения CL40-40-40, что является типичным для модулей DDR5 на подобных частотах. Несколько увеличенная латентность (CL) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируется значительно возросшей пропускной способностью нового стандарта, что в итоге даёт выигрыш в производительности.
Модуль поддерживает технологию Plug and Play на частоте 5600 МГц, что означает автоматический разгон до заявленной скорости при совместимости с платформой, без необходимости активации XMP-профилей в BIOS. Это упрощает установку и настройку, делая процесс апгрейда максимально простым для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и системами, оснащенными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее, которые имеют слоты SO-DIMM для памяти DDR5. Критически важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4.
Хотя модуль рассчитан на работу на 5600 МГц, фактическая поддерживаемая частота может зависеть от возможностей чипсета и процессора в вашем устройстве. Рекомендуется свериться со спецификациями производителя ноутбука или материнской платы, чтобы гарантированно получить заявленную производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена низкопрофильным радиатором, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Его компактная высота минимизирует риск конфликтов с другими компонентами в тесном корпусе ноутбука или компактного ПК.
Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле Kingston Fury, без RGB-подсветки. Это делает модуль идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективное охлаждение, а не декоративные эффекты, особенно в закрытых корпусах ноутбуков, где подсветка все равно не будет видна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот на вашей материнской плате.
Если вы планируете расширение в будущем, оптимальным решением будет покупка сразу двух модулей в виде готового двухканального комплекта от производителя. Смешивание этой планки с модулями других брендов или даже с другой планкой Kingston, но с иными таймингами, может привести к нестабильной работе системы на более низких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5 SO-DIMM. Также помните, что одиночный модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в играх и некоторых профессиональных приложениях по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Этот модуль оптимально подойдет владельцам современных ноутбуков для быстрого и простого увеличения объема оперативной памяти до комфортных 16 ГБ с поддержкой актуального стандарта DDR5. Если ваша цель - максимальная производительность для игр или рабочих станций, стоит изначально рассматривать комплект из двух планок. Для старых систем на DDR4 эта память не подойдет категорически.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти разработан для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии, которым требуется прирост производительности в ресурсоемких задачах. Объема 16 ГБ хватит для уверенной работы в профессиональных средах, таких как программирование, работа с графикой и легкий видео-монтаж, а также для комфортного гейминга и одновременной работы с множеством приложений и вкладок браузера.
Это решение находится в оптимальном сегменте, закрывая потребности пользователей, перешедших на новую платформу DDR5, но не планирующих сборку максимально производительной рабочей станции с огромным объемом. Для офисной многозадачности этого объема более чем достаточно, а для тяжелого 3D-рендеринга или работы с огромными базами данных стоит рассматривать комплекты из двух или более модулей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятую и самую современную на данный момент генерацию. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4 за счет новой архитектуры и встроенного регулятора напряжения. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями.
Модуль выполнен в компактном форм-факторе SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Он не подойдет для стандартных настольных компьютеров, где используются более крупные планки DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ, работающий на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в требовательных приложениях.
Частота 5600 МГц является отличным балансом для платформы DDR5, предлагая заметный прирост в минимальном FPS (кадрах в секунду) в играх по сравнению со стандартными скоростями и при этом оставаясь стабильной и широко совместимой. Для большинства пользовательских сценариев, включая игры и творческие задачи, этой частоты будет достаточно с запасом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значения CL40-40-40, что является типичным для модулей DDR5 на подобных частотах. Несколько увеличенная латентность (CL) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируется значительно возросшей пропускной способностью нового стандарта, что в итоге даёт выигрыш в производительности.
Модуль поддерживает технологию Plug and Play на частоте 5600 МГц, что означает автоматический разгон до заявленной скорости при совместимости с платформой, без необходимости активации XMP-профилей в BIOS. Это упрощает установку и настройку, делая процесс апгрейда максимально простым для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и системами, оснащенными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее, которые имеют слоты SO-DIMM для памяти DDR5. Критически важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4.
Хотя модуль рассчитан на работу на 5600 МГц, фактическая поддерживаемая частота может зависеть от возможностей чипсета и процессора в вашем устройстве. Рекомендуется свериться со спецификациями производителя ноутбука или материнской платы, чтобы гарантированно получить заявленную производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена низкопрофильным радиатором, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Его компактная высота минимизирует риск конфликтов с другими компонентами в тесном корпусе ноутбука или компактного ПК.
Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле Kingston Fury, без RGB-подсветки. Это делает модуль идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективное охлаждение, а не декоративные эффекты, особенно в закрытых корпусах ноутбуков, где подсветка все равно не будет видна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот на вашей материнской плате.
Если вы планируете расширение в будущем, оптимальным решением будет покупка сразу двух модулей в виде готового двухканального комплекта от производителя. Смешивание этой планки с модулями других брендов или даже с другой планкой Kingston, но с иными таймингами, может привести к нестабильной работе системы на более низких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5 SO-DIMM. Также помните, что одиночный модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в играх и некоторых профессиональных приложениях по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Этот модуль оптимально подойдет владельцам современных ноутбуков для быстрого и простого увеличения объема оперативной памяти до комфортных 16 ГБ с поддержкой актуального стандарта DDR5. Если ваша цель - максимальная производительность для игр или рабочих станций, стоит изначально рассматривать комплект из двух планок. Для старых систем на DDR4 эта память не подойдет категорически.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, запустилась без проблем, третий день работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Поставил оперативку и БИОС даже не нужно было обновлять на материнке.
Достоинства:
Комментарий:
четко
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень качественный, приехал очень быстро, всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
Все работают на высоте
Достоинства:
Комментарий:
две плашки встали\nк двум уже существующим\n\nвсе хорошо\nдоставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
хорошая оперативная память рекомендую всем.
Достоинства:
Комментарий:
Не проверял еще
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует!! хвалю продавца
Достоинства:
Комментарий:
Всë хорошо, всë работает.\nПланки в блистере. Упаковка - плëнка.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка хорошая сразу все запустилось без проблем ну кароче топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая оперативная память, установил всё норм, компом сразу определилась
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо. Доставка быстрая. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
нормально все работает,пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
всё ок, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
вроде все нормально .подошло
Достоинства:
Комментарий:
Приехала оперативка в пленке ,все целое, показывает 16гб. Покупкой довольна , недорого и хорошее качество для домашнего ПК ддр3
Достоинства:
Комментарий:
хорошая оперативная память
Достоинства:
Комментарий:
Доехало целое, тестирую
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF556S40IB-16)
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, запустилась без проблем, третий день работает стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Поставил оперативку и БИОС даже не нужно было обновлять на материнке.
Достоинства:
Комментарий:
четко
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень качественный, приехал очень быстро, всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
Все работают на высоте
Достоинства:
Комментарий:
две плашки встали\nк двум уже существующим\n\nвсе хорошо\nдоставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
хорошая оперативная память рекомендую всем.
Достоинства:
Комментарий:
Не проверял еще
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует!! хвалю продавца
Достоинства:
Комментарий:
Всë хорошо, всë работает.\nПланки в блистере. Упаковка - плëнка.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка хорошая сразу все запустилось без проблем ну кароче топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
рабочая оперативная память, установил всё норм, компом сразу определилась
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо. Доставка быстрая. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
нормально все работает,пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
всё ок, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
вроде все нормально .подошло
Достоинства:
Комментарий:
Приехала оперативка в пленке ,все целое, показывает 16гб. Покупкой довольна , недорого и хорошее качество для домашнего ПК ддр3
Достоинства:
Комментарий:
хорошая оперативная память
Достоинства:
Комментарий:
Доехало целое, тестирую