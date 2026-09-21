Оперативная память Kingston Fury Renegade DDR5 16GB RGB RTL Gaming (KF580C38RSA-16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade DDR5 16GB RGB RTL Gaming (KF580C38RSA-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают мощную игровую систему или рабочую станцию. Объём 16 ГБ, представленный одной планкой, хорошо подходит для запуска современных игр на высоких настройках и работы в ресурсоёмких приложениях, но для максимальной многозадачности или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть вариант с двумя модулями. Скорость в 6000 МГц обеспечивает высокий уровень производительности, заметно опережая стандартные модули DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Планка относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и расширенные возможности для разгона. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Установить эту память в ноутбук или компактную систему не получится из-за физической несовместимости слот.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект представляет собой один модуль объёмом 16 ГБ, работающий на эффективной частоте 6000 МГц. Такой скорости достаточно для раскрытия потенциала новых процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, минимизируя узкие места в игровых сценах и сложных вычислительных задачах. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, делая систему более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL38, что является типичным сбалансированным значением для высокочастотных модулей DDR5 на 6000 МГц. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS и получить заявленную частоту без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом регулируется автоматически, обеспечивая стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, использующими память DDR5. Это платы на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии для процессоров AM5. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает такие скорости через XMP/EXPO, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS. На платформах AMD Ryzen 7000 эта частота считается оптимальной.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён эффективным алюминиевым радиатором с пассивным охлаждением, который помогает рассеивать тепло при длительных нагрузках и работе на высоких частотах. Ключевой особенностью является адресуемая RGB-подсветка (ARGB), которую можно синхронизировать с системами управления освещением материнских плат от ведущих производителей. Высота планки стандартная, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар - это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, требуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобрести сразу два таких модуля в комплекте или докупить второй, абсолютно идентичный, чтобы избежать проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4. Для выхода на заявленные 6000 МГц нужна материнская плата с хорошей цепью питания памяти и свежим BIOS. Учитывая, что это одна планка, для игровых систем настоятельно рекомендуется сразу собирать двухканальную конфигурацию. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто ценит высокую частоту, стабильность и стильную RGB-подсветку в своей сборке.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают мощную игровую систему или рабочую станцию. Объём 16 ГБ, представленный одной планкой, хорошо подходит для запуска современных игр на высоких настройках и работы в ресурсоёмких приложениях, но для максимальной многозадачности или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть вариант с двумя модулями. Скорость в 6000 МГц обеспечивает высокий уровень производительности, заметно опережая стандартные модули DDR5.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Планка относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и расширенные возможности для разгона. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Установить эту память в ноутбук или компактную систему не получится из-за физической несовместимости слот.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект представляет собой один модуль объёмом 16 ГБ, работающий на эффективной частоте 6000 МГц. Такой скорости достаточно для раскрытия потенциала новых процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, минимизируя узкие места в игровых сценах и сложных вычислительных задачах. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, делая систему более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL38, что является типичным сбалансированным значением для высокочастотных модулей DDR5 на 6000 МГц. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS и получить заявленную частоту без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом регулируется автоматически, обеспечивая стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, использующими память DDR5. Это платы на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600 серии для процессоров AM5. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает такие скорости через XMP/EXPO, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS. На платформах AMD Ryzen 7000 эта частота считается оптимальной.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён эффективным алюминиевым радиатором с пассивным охлаждением, который помогает рассеивать тепло при длительных нагрузках и работе на высоких частотах. Ключевой особенностью является адресуемая RGB-подсветка (ARGB), которую можно синхронизировать с системами управления освещением материнских плат от ведущих производителей. Высота планки стандартная, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар - это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, требуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобрести сразу два таких модуля в комплекте или докупить второй, абсолютно идентичный, чтобы избежать проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4. Для выхода на заявленные 6000 МГц нужна материнская плата с хорошей цепью питания памяти и свежим BIOS. Учитывая, что это одна планка, для игровых систем настоятельно рекомендуется сразу собирать двухканальную конфигурацию. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто ценит высокую частоту, стабильность и стильную RGB-подсветку в своей сборке.
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