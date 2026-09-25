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Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 4
Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738959
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
40

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT

Оперативная память Patriot объёмом 32 ГБ — это мощный и надёжный выбор для современных ПК. Высокая тактовая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже ресурсоёмких приложений, а пропускная способность 25600 МБайт/с позволяет забыть о задержках при работе с большими файлами или во время игр. Тип DDR4 и форм-фактор DIMM делают этот модуль совместимым с актуальными системами. Эффективный радиатор охлаждения гарантирует стабильность даже при интенсивных нагрузках. Низкое напряжение 1.2 Вольта способствует экономии энергии, а CAS Latency 22 — это сбалансированный показатель для рабочих и игровых сценариев. 32 ГБ — достаточный запас для многозадачности и долгого срока службы.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot объёмом 32 ГБ — это мощный и надёжный выбор для современных ПК. Высокая тактовая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже ресурсоёмких приложений, а пропускная способность 25600 МБайт/с позволяет забыть о задержках при работе с большими файлами или во время игр. Тип DDR4 и форм-фактор DIMM делают этот модуль совместимым с актуальными системами. Эффективный радиатор охлаждения гарантирует стабильность даже при интенсивных нагрузках. Низкое напряжение 1.2 Вольта способствует экономии энергии, а CAS Latency 22 — это сбалансированный показатель для рабочих и игровых сценариев. 32 ГБ — достаточный запас для многозадачности и долгого срока службы.
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