Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT
Оперативная память Patriot объёмом 32 ГБ — это мощный и надёжный выбор для современных ПК. Высокая тактовая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже ресурсоёмких приложений, а пропускная способность 25600 МБайт/с позволяет забыть о задержках при работе с большими файлами или во время игр. Тип DDR4 и форм-фактор DIMM делают этот модуль совместимым с актуальными системами. Эффективный радиатор охлаждения гарантирует стабильность даже при интенсивных нагрузках. Низкое напряжение 1.2 Вольта способствует экономии энергии, а CAS Latency 22 — это сбалансированный показатель для рабочих и игровых сценариев. 32 ГБ — достаточный запас для многозадачности и долгого срока службы.
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