Память оперативная DDR4 A-Data 32GB PC25600 (AD4U320032G22-SGN)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 32GB PC25600 (AD4U320032G22-SGN)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти в 32 ГБ - сбалансированное решение для пользователей, которым базовых 8 или 16 ГБ уже недостаточно. Он отлично подходит для игр на высоких настройках с одновременной стриминговой трансляцией, для комфортной работы с тяжелыми программами вроде Adobe Photoshop, Premiere Pro или для запуска множества приложений и вкладок браузера без тормозов. Для рядового офисного ПК такой объем избыточен, а для профессионального рендеринга сложных 3D-сцен можно рассмотреть комплекты на 64 ГБ, но для большинства сценариев домашнего и рабочего компьютера 32 ГБ - это надежный запас на годы вперед.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент публикации остается самым массовым и оптимальным по соотношению цена-производительность для платформ Intel и AMD последних лет. Это настольный форм-фактор DIMM, который предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты материнской платы стационарного компьютера. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка поколения памяти вашей материнской платы - первый и обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между стоимостью и скоростью для платформы DDR4. По сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, такая частота обеспечивает заметно более высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости отклика системы при многозадачности и времени рендеринга в монтажных программах. Этого объема и скорости хватит с запасом для всех современных игр и большинства творческих задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 3200 МГц в ценовом сегменте этого комплекта. Рабочее напряжение составляет стандартные 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что после активации соответствующего профиля в BIOS/UEFI вашей материнской платы память автоматически начнет работать на своей штатной высокой частоте, избавляя пользователя от необходимости ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных настольных платформ, поддерживающих DDR4: это процессоры Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000, 5000 и 7000 на сокетах AM4 и AM5 (для AM5 требуется память DDR5, поэтому здесь совместимость только с AM4). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц в спецификациях, а для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколения может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на таких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом лаконичном дизайне с алюминиевыми радиаторами цвета «сталь/графит». Радиатор эффективно рассеивает тепло, выделяемое памятью при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Высота планок стандартна и не должна вызвать конфликтов с установкой даже крупных башенных или СЖК-кулеров для процессора. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве материнских плат, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, значительно повышая общую отзывчивость системы. Для корректной активации двухканального режима устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать дополнительные одиночные модули для расширения не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с другими поколениями памяти (DDR3, DDR5). Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4. Заявленная частота 3200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот комплект - отличный выбор для апгрейда старого ПК или сборки новой производительной системы для игр и работы, где важен большой и быстрый объем памяти без излишеств в виде подсветки. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - лишь офисные, можно рассмотреть комплекты меньшего объема.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти в 32 ГБ - сбалансированное решение для пользователей, которым базовых 8 или 16 ГБ уже недостаточно. Он отлично подходит для игр на высоких настройках с одновременной стриминговой трансляцией, для комфортной работы с тяжелыми программами вроде Adobe Photoshop, Premiere Pro или для запуска множества приложений и вкладок браузера без тормозов. Для рядового офисного ПК такой объем избыточен, а для профессионального рендеринга сложных 3D-сцен можно рассмотреть комплекты на 64 ГБ, но для большинства сценариев домашнего и рабочего компьютера 32 ГБ - это надежный запас на годы вперед.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент публикации остается самым массовым и оптимальным по соотношению цена-производительность для платформ Intel и AMD последних лет. Это настольный форм-фактор DIMM, который предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты материнской платы стационарного компьютера. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка поколения памяти вашей материнской платы - первый и обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным балансом между стоимостью и скоростью для платформы DDR4. По сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, такая частота обеспечивает заметно более высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости отклика системы при многозадачности и времени рендеринга в монтажных программах. Этого объема и скорости хватит с запасом для всех современных игр и большинства творческих задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 3200 МГц в ценовом сегменте этого комплекта. Рабочее напряжение составляет стандартные 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что после активации соответствующего профиля в BIOS/UEFI вашей материнской платы память автоматически начнет работать на своей штатной высокой частоте, избавляя пользователя от необходимости ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных настольных платформ, поддерживающих DDR4: это процессоры Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серии 3000, 4000, 5000 и 7000 на сокетах AM4 и AM5 (для AM5 требуется память DDR5, поэтому здесь совместимость только с AM4). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц в спецификациях, а для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколения может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на таких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули выполнены в классическом лаконичном дизайне с алюминиевыми радиаторами цвета «сталь/графит». Радиатор эффективно рассеивает тепло, выделяемое памятью при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Высота планок стандартна и не должна вызвать конфликтов с установкой даже крупных башенных или СЖК-кулеров для процессора. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве материнских плат, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, значительно повышая общую отзывчивость системы. Для корректной активации двухканального режима устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать дополнительные одиночные модули для расширения не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с другими поколениями памяти (DDR3, DDR5). Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4. Заявленная частота 3200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот комплект - отличный выбор для апгрейда старого ПК или сборки новой производительной системы для игр и работы, где важен большой и быстрый объем памяти без излишеств в виде подсветки. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - лишь офисные, можно рассмотреть комплекты меньшего объема.
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