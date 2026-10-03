Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в современных играх, работе с графикой, монтажом видео или серьезной многозадачности. Он предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью, позволяя с комфортом держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и при этом быстро загружать уровни в играх. Эта память — оптимальный выбор для сборки новой производительной системы или апгрейда старой, когда базовых 16 ГБ уже недостаточно, а экстремальные частоты топовых комплектов не являются приоритетом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокий потенциал частот по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это обычная небуферизованная память для потребительских материнских плат, которая устанавливается в стандартные слоты для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используется SO-DIMM).
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с избытком хватит для любых игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость работы подсистемы памяти, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к частоте ОЗУ. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, а при работе с тяжелыми приложениями — в снижении времени ожидания при обработке данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют ключевое значение для ее отзывчивости: чем они ниже, тем меньше задержки. Данная модель работает с таймингами CL16, что является отличным компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко активировать режим 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора параметров. Рабочее напряжение при этом составляет стандартные для DDR4 1.35 В.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и стандарт XMP. Это включает в себя платформы Intel начиная с чипсетов серии 100/200 и процессоров 6-го поколения Core, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen (начиная с первого поколения) и чипсетов AM4. Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами серии D35, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Их высота невелика, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами при установке в слоты, ближайшие к сокету. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (Aura Sync, Mystic Light, Polychrome SYNC) для создания единого стиля сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Учтите, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC (обычно 2133 или 2400 МГц). Данный комплект — отличный выбор для сбалансированной игровой или рабочей системы, где важны и объем, и скорость, а RGB-подсветка станет приятным бонусом к эстетике.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в современных играх, работе с графикой, монтажом видео или серьезной многозадачности. Он предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью, позволяя с комфортом держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и при этом быстро загружать уровни в играх. Эта память — оптимальный выбор для сборки новой производительной системы или апгрейда старой, когда базовых 16 ГБ уже недостаточно, а экстремальные частоты топовых комплектов не являются приоритетом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокий потенциал частот по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это обычная небуферизованная память для потребительских материнских плат, которая устанавливается в стандартные слоты для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используется SO-DIMM).
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с избытком хватит для любых игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость работы подсистемы памяти, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к частоте ОЗУ. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, а при работе с тяжелыми приложениями — в снижении времени ожидания при обработке данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют ключевое значение для ее отзывчивости: чем они ниже, тем меньше задержки. Данная модель работает с таймингами CL16, что является отличным компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко активировать режим 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора параметров. Рабочее напряжение при этом составляет стандартные для DDR4 1.35 В.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и стандарт XMP. Это включает в себя платформы Intel начиная с чипсетов серии 100/200 и процессоров 6-го поколения Core, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen (начиная с первого поколения) и чипсетов AM4. Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами серии D35, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Их высота невелика, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами при установке в слоты, ближайшие к сокету. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (Aura Sync, Mystic Light, Polychrome SYNC) для создания единого стиля сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Учтите, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC (обычно 2133 или 2400 МГц). Данный комплект — отличный выбор для сбалансированной игровой или рабочей системы, где важны и объем, и скорость, а RGB-подсветка станет приятным бонусом к эстетике.
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