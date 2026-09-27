Память оперативная DDR4 Qumo 8Gb 2666MHz (QUM4S-8G2666P19)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479599
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная DDR4 Qumo 8Gb 2666MHz (QUM4S-8G2666P19)
Оперативная память SODIMM QUMO – одиночная планка типа DDR4 со стандартным напряжением 1.2 В. Компактный форм-фактор SODIMM позволит использовать представленную модель в ноутбуке для увеличения производительности портативного компьютера. Оперативная память SODIMM QUMO характеризуется пропускной способностью PC21300 и тактовой частотой 2666 МГц, благодаря чему ей под силу справиться с многозадачным режимом работы. Модуль памяти обладает объемом 8 ГБ, что позволит системе получить необходимый ресурс для быстрого запуска ресурсоемких программ.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Оперативная память SODIMM QUMO – одиночная планка типа DDR4 со стандартным напряжением 1.2 В. Компактный форм-фактор SODIMM позволит использовать представленную модель в ноутбуке для увеличения производительности портативного компьютера. Оперативная память SODIMM QUMO характеризуется пропускной способностью PC21300 и тактовой частотой 2666 МГц, благодаря чему ей под силу справиться с многозадачным режимом работы. Модуль памяти обладает объемом 8 ГБ, что позволит системе получить необходимый ресурс для быстрого запуска ресурсоемких программ.
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Память оперативная DDR4 Qumo 8Gb 2666MHz (QUM4S-8G2666P19) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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