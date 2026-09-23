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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200

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Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733144
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Характеристики

Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200

ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 57 баллов

Отзывы о товаре Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200




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Характеристики
Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Описание
ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 57 баллов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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