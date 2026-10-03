Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SBKD35)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать сбалансированный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для решения повседневных задач. Объём 32 ГБ в двухканальном режиме с запасом перекрывает потребности современных игр, работы с графикой, монтажа видео и многозадачности с десятками вкладок браузера. Он ощутимо быстрее базовых 8-16 ГБ комплектов, но при этом не переплачивает за экстремальные частоты, которые могут не раскрыться на массовых материнских платах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для обычных пользовательских материнских плат и не подходит для серверных систем. Обратите внимание, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами DDR3 или DDR5, поэтому при апгрейде старого ПК важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ — комфортный объём для любых задач на годы вперёд. Номинальная частота 3200 МГц является оптимальной для платформ AMD Ryzen и актуальных Intel Core, обеспечивая высокую пропускную способность. В играх и рабочих приложениях этот показатель напрямую влияет на скорость загрузки уровней, плавность геймплея и отзывчивость системы при работе с большими массивами данных, давая заметный прирост по сравнению со стандартными частотами 2133 или 2666 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для простого достижения заявленных характеристик комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до 3200 МГц через выбор профиля в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки десятков параметров.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными материнскими платами на чипсетах Intel 400, 500, 600, 700 серий и AMD 300, 400, 500, 600 серий, поддерживающих DDR4. Однако для выхода на частоту 3200 МГц важно, чтобы её официально поддерживал не только сокет, но и установленный процессор. На некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, поэтому перед покупкой стоит свериться со спецификациями вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серии D35, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и придают сборке стильный технологичный вид. Важной особенностью является адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат от основных производителей через фирменное ПО. Высота планок довольно умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это второй и четвёртый слоты от процессора. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ вы можете добавить ещё один идентичный комплект, но стабильность работы на максимальных частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с платформами DDR3 и DDR5. Для активации заявленной частоты 3200 МГц потребуется включить профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 МГц. Высокий радиатор может мешать установке некоторых сверхкрупных воздушных кулеров, хотя конструкция D35 считается одной из самых компактных среди решений с подсветкой. Этот комплект оптимально подходит для сборки нового ПК среднего и высокого уровня, где нужен сбалансированный объём, скорость и современный внешний вид без излишних затрат на экстремальный разгон.