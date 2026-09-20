Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 16GB DDR5-6400 (KF564C32RS-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Kingston DDR5 предназначен для пользователей, которые модернизируют или собирают производительный настольный компьютер для современных задач. Он отлично подойдёт для геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в требовательных играх, а также для энтузиастов, работающих с редактированием фото, видео и 3D-графикой, где важна скорость обработки данных. Для офисной работы и базового веб-сёрфинга такой объём и скорость будут избыточны, а вот для разгона и экстремальных нагрузок стоит обратить внимание на комплекты из двух планок с более агрессивными настройками.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная память стандарта DDR5, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому проверка поколения вашей материнской платы и процессора - обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для игр и серьёзной работы. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, ускоряя обмен данными между процессором и ОЗУ. В практических сценариях это выражается в уменьшении подтормаживаний в играх с открытым миром, более быстрой загрузке уровней и отзывчивости системы при работе с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, например, когда браузер с множеством вкладок открыт параллельно с программой для монтажа.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL32 при частоте 6400 МГц указывает на хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью, что важно для игр и чувствительных к задержкам задач. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 - готовый профиль разгона, который активируется одной кнопкой в BIOS материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек. Рабочее напряжение, заданное профилем, обычно немного повышено относительно базового для DDR5, что обеспечивает стабильность на высоких частотах.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий Z690, B760, Z790 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 и 8000 серий на сокете AM5 с чипсетами X670, B650). Для гарантированной работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такую частоту, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI. На двухканальных платформах для раскрытия полного потенциала системы лучше использовать два или четыре таких модуля.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным и эффективным алюминиевым радиатором, который рассеивает тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке, поддерживая стабильную работу. Низкопрофильный дизайн радиатора сводит к минимуму риск конфликта с установкой крупных башенных или СВО-кулеров для процессора, что делает модуль универсальным для большинства корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто ценит чистую функциональность или собирает систему без окна в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы (обычно они обозначены одним цветом). Если вы покупаете эту планку для расширения уже имеющейся системы, крайне рекомендуется устанавливать идентичную по характеристикам (объём, частота, тайминги) память, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому перед покупкой удостоверьтесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Даже при поддержке платформой высоких частот, работа на 6400 МГц не является гарантированной для абсолютно всех комплектов процессор-материнская плата, так как зависит от качества встроенного в CPU контроллера памяти. Идеально этот модуль подойдёт для создания сбалансированной игровой или рабочей системы на базе одного из современных процессоров, когда вы планируете сразу купить два одинаковых модуля для двухканального режима.