Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)

Оперативная память Netac Basic (модель NTBSD4P32SP-08) представляет собой модуль DDR4 формата DIMM с объемом 8 ГБ, предназначенный для установки в системные блоки домашних и офисных компьютеров. Этот модуль работает на частоте 3200 МГц и соответствует стандарту PC4-25600 (пропускная способность около 25600 МБ/с), что обеспечивает высокую скорость обработки данных и улучшает общую производительность системы.

Память оснащена 8 чипами, расположенными на одной стороне черной печатной платы, и требует питания с напряжением 1.35 В. Тайминги модуля составляют 16-20-20-40 с латентностью CAS 16, что гарантирует сбалансированное сочетание скорости и стабильности работы.

Netac Basic 8 ГБ можно использовать как отдельный модуль для расширения оперативной памяти или в составе нескольких планок для повышения быстродействия ПК. Модуль совместим с большинством современных материнских плат и не поддерживает функцию ECC и профили Intel XMP, что характерно для базовых моделей оперативной памяти.

Данная оперативная память не оснащена радиатором и подсветкой, что делает её простым и надежным решением для повседневных задач и офисной работы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Таким образом, Netac Basic NTBSD4P32SP-08 — это доступный и эффективный выбор для пользователей, которым необходим стабильный и быстрый модуль памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц для домашних или офисных ПК