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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)

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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 1
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 2
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 3
Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504582
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)
6 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)

Оперативная память Netac Basic (модель NTBSD4P32SP-08) представляет собой модуль DDR4 формата DIMM с объемом 8 ГБ, предназначенный для установки в системные блоки домашних и офисных компьютеров. Этот модуль работает на частоте 3200 МГц и соответствует стандарту PC4-25600 (пропускная способность около 25600 МБ/с), что обеспечивает высокую скорость обработки данных и улучшает общую производительность системы.

Память оснащена 8 чипами, расположенными на одной стороне черной печатной платы, и требует питания с напряжением 1.35 В. Тайминги модуля составляют 16-20-20-40 с латентностью CAS 16, что гарантирует сбалансированное сочетание скорости и стабильности работы.

Netac Basic 8 ГБ можно использовать как отдельный модуль для расширения оперативной памяти или в составе нескольких планок для повышения быстродействия ПК. Модуль совместим с большинством современных материнских плат и не поддерживает функцию ECC и профили Intel XMP, что характерно для базовых моделей оперативной памяти.

Данная оперативная память не оснащена радиатором и подсветкой, что делает её простым и надежным решением для повседневных задач и офисной работы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Таким образом, Netac Basic NTBSD4P32SP-08 — это доступный и эффективный выбор для пользователей, которым необходим стабильный и быстрый модуль памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц для домашних или офисных ПК

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Оперативная память Netac Basic (модель NTBSD4P32SP-08) представляет собой модуль DDR4 формата DIMM с объемом 8 ГБ, предназначенный для установки в системные блоки домашних и офисных компьютеров. Этот модуль работает на частоте 3200 МГц и соответствует стандарту PC4-25600 (пропускная способность около 25600 МБ/с), что обеспечивает высокую скорость обработки данных и улучшает общую производительность системы.

Память оснащена 8 чипами, расположенными на одной стороне черной печатной платы, и требует питания с напряжением 1.35 В. Тайминги модуля составляют 16-20-20-40 с латентностью CAS 16, что гарантирует сбалансированное сочетание скорости и стабильности работы.

Netac Basic 8 ГБ можно использовать как отдельный модуль для расширения оперативной памяти или в составе нескольких планок для повышения быстродействия ПК. Модуль совместим с большинством современных материнских плат и не поддерживает функцию ECC и профили Intel XMP, что характерно для базовых моделей оперативной памяти.

Данная оперативная память не оснащена радиатором и подсветкой, что делает её простым и надежным решением для повседневных задач и офисной работы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Таким образом, Netac Basic NTBSD4P32SP-08 — это доступный и эффективный выбор для пользователей, которым необходим стабильный и быстрый модуль памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц для домашних или офисных ПК

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Netac 8Gb PC25600, 3200Mhz (NTBSD4P32SP-08) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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