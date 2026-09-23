Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2666MHz (R744G2606S1S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2666MHz (R744G2606S1S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подойдет пользователям, которым необходимо бюджетное и надежное решение для базового апгрейда или сборки простого системного блока. Он идеален для офисных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов или неигровых ПК, где приоритетом является стабильность и совместимость с платформами AMD, а не максимальная производительность. Объема в 4 ГБ достаточно для работы с документами, просмотра веб-страниц и использования нетребовательных приложений, однако для современных игр, профессионального монтажа или серьезной многозадачности с десятками вкладок браузера этого будет явно мало.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что он подойдет только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, что является ключевым моментом при выборе совместимости. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является отправной точкой для многих базовых конфигураций. Частота работы в 2666 МГц находится в середине диапазона для стандарта DDR4 и предлагает хороший баланс между ценой и быстродействием для повседневных задач. В реальных сценариях такая частота обеспечит отзывчивость системы при легкой нагрузке, однако для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно от AMD, часто предпочтительны более скоростные комплекты, начиная от 3200 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая задержку CL, не указаны в названии, что типично для модулей энтри-уровня, работающих на стандартных для платформы настройках. Рабочее напряжение, вероятнее всего, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что гарантирует низкое энергопотребление и нагрев. Данная модель не позиционируется как разогнанная и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своей номинальной частоте 2666 МГц при соблюдении совместимости с материнской платой и процессором.
Совместимость с платформой
Как явствует из названия, память оптимизирована для работы с платформами AMD, что особенно важно для стабильности на ранних процессорах Ryzen, которые могли быть чувствительны к совместимости модулей. Она совместима с материнскими платами на чипсетах AMD, поддерживающих стандарт DDR4 и частоту 2666 МГц. Важно помнить, что поддержка конкретных частот также зависит от контроллера памяти в самом процессоре, и для активации даже этой частоты в BIOS может потребоваться выбрать соответствующий профиль, если плата не выставляет его автоматически.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти, судя по описанию, не оснащена дополнительным радиатором охлаждения. Это обычная практика для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением, поскольку они не выделяют значительного количества тепла даже под длительной нагрузкой. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что полностью исключает потенциальные конфликты с габаритными процессорными кулерами в компактных корпусах. Внешний вид лаконичный и функциональный, без декоративной подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Покупка одной такой планки подойдет для точечной замены вышедшего из строя модуля или самого начального расширения объема, однако для новой сборки рекомендуется сразу приобретать комплект из двух модулей, чтобы не упускать выгоду от двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это скромный по современным меркам объем в 4 ГБ, которого уже недостаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 при одновременном открытии нескольких программ. Также важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как этот стандарт физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Данная память - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК на AMD с поддержкой DDR4 или для сборки самой простой системы. Если вы планируете играть в игры или работать с ресурсоемкими приложениями, стоит сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ (2x4 ГБ) или 16 ГБ (2x8 ГБ) с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подойдет пользователям, которым необходимо бюджетное и надежное решение для базового апгрейда или сборки простого системного блока. Он идеален для офисных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов или неигровых ПК, где приоритетом является стабильность и совместимость с платформами AMD, а не максимальная производительность. Объема в 4 ГБ достаточно для работы с документами, просмотра веб-страниц и использования нетребовательных приложений, однако для современных игр, профессионального монтажа или серьезной многозадачности с десятками вкладок браузера этого будет явно мало.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что он подойдет только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, что является ключевым моментом при выборе совместимости. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в то время как для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является отправной точкой для многих базовых конфигураций. Частота работы в 2666 МГц находится в середине диапазона для стандарта DDR4 и предлагает хороший баланс между ценой и быстродействием для повседневных задач. В реальных сценариях такая частота обеспечит отзывчивость системы при легкой нагрузке, однако для раскрытия потенциала современных процессоров, особенно от AMD, часто предпочтительны более скоростные комплекты, начиная от 3200 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая задержку CL, не указаны в названии, что типично для модулей энтри-уровня, работающих на стандартных для платформы настройках. Рабочее напряжение, вероятнее всего, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что гарантирует низкое энергопотребление и нагрев. Данная модель не позиционируется как разогнанная и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своей номинальной частоте 2666 МГц при соблюдении совместимости с материнской платой и процессором.
Совместимость с платформой
Как явствует из названия, память оптимизирована для работы с платформами AMD, что особенно важно для стабильности на ранних процессорах Ryzen, которые могли быть чувствительны к совместимости модулей. Она совместима с материнскими платами на чипсетах AMD, поддерживающих стандарт DDR4 и частоту 2666 МГц. Важно помнить, что поддержка конкретных частот также зависит от контроллера памяти в самом процессоре, и для активации даже этой частоты в BIOS может потребоваться выбрать соответствующий профиль, если плата не выставляет его автоматически.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти, судя по описанию, не оснащена дополнительным радиатором охлаждения. Это обычная практика для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением, поскольку они не выделяют значительного количества тепла даже под длительной нагрузкой. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что полностью исключает потенциальные конфликты с габаритными процессорными кулерами в компактных корпусах. Внешний вид лаконичный и функциональный, без декоративной подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Покупка одной такой планки подойдет для точечной замены вышедшего из строя модуля или самого начального расширения объема, однако для новой сборки рекомендуется сразу приобретать комплект из двух модулей, чтобы не упускать выгоду от двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это скромный по современным меркам объем в 4 ГБ, которого уже недостаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 при одновременном открытии нескольких программ. Также важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как этот стандарт физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Данная память - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК на AMD с поддержкой DDR4 или для сборки самой простой системы. Если вы планируете играть в игры или работать с ресурсоемкими приложениями, стоит сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ (2x4 ГБ) или 16 ГБ (2x8 ГБ) с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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