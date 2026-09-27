Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)
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Характеристики
Описание товара Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)
Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ – хорошее решение для последующей установки в ПК. Модуль форм-фактора DIMM, применяется в стационарных компьютерах, что следует учесть при покупке. Он выпущен известным производителем, который предлагает продукцию высокого качества.Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ относится к типу DDR3L. Плашка совместима с большим количеством материнских плат, без проблем устанавливается в выделенный слот. Рабочая частота составляет 1600 МГц. Вас порадует высокая скорость работы ПК, переключение между запущенными программами будет происходить быстро. Пропускная способность – PC12800. Тайминги оптимальные для дальнейшего применения – 11-11-11-35.В набор поставки входит один модуль на 4 ГБ, для ряда рабочих систем этого будет достаточно. Элемент низкопрофильный, его высота составляет 18.75 мм. Модуль обладает сниженным потреблением энергии и уменьшенным выделением тепла. Плашку можно установить на платы, которые предназначены под стандарт DDR3. Подается стандартное напряжение для элементов данного типа – 1.35 В.
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