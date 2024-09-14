Описание товара Память оперативная DDR3L Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16LN11/4WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для апгрейда старых систем на базе процессоров Intel или AMD, которые поддерживают память DDR3. Он станет отличным решением для базовых задач - работы с офисными приложениями, веб-серфинга, просмотра видео и несложных игр. Если ваша цель - недорого увеличить отзывчивость домашнего или офисного компьютера, а не сборка высокопроизводительной игровой системы, то эта планка справится со своей работой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к поколению DDR3, но с низковольтным стандартом DDR3L, что означает её способность работать при напряжении 1.35 В для снижения энергопотребления. При этом модуль обратно совместим с обычными слотами DDR3, рассчитанными на 1.5 В. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, и она физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 4 ГБ - это базовый стандарт для комфортной работы в среде Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно. Частота 1600 МГц является распространённой для платформы DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх или профессиональных приложениях, требовательных к памяти, одного такого модуля может не хватить, но для системы, используемой в качестве рабочей лошадки, этого достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами 11-11-11 при напряжении 1.35 В. Такая латентность является типичной для памяти этого класса и частоты. Эта планка не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на стандартных частотах, заявленных производителем. Это упрощает установку - память заработает на своих частотах после подключения, без необходимости заходить в BIOS для активации дополнительных профилей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR3. Важно помнить, что память DDR3 и DDR4/DDR5 физически и электрически несовместимы. Низковольтный стандарт DDR3L позволяет использовать эту планку как в платах, изначально рассчитанных на DDR3L (1.35 В), так и в обычных слотах DDR3 (1.5 В), где она автоматически будет работать на стандартном напряжении платформы. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в скромном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это классическая планка с открытыми чипами памяти, что делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Отсутствие массивного охлаждения не является проблемой, так как память с такими частотой и напряжением не склонна к сильному нагреву даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить вторую идентичную планку в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально похожими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти. Этот модуль подходит только для платформ с поддержкой DDR3, которые сегодня считаются устаревшими. Для современных сборок на базе Ryzen или Core 12-го поколения и новее он не подойдёт. При выборе ориентируйтесь на апгрейд старого, но ещё актуального для вас ПК. Если в системе уже установлена одна планка, идеальным решением будет найти максимально похожую. Для новой сборки с нуля лучше рассматривать более современные и ёмкие комплекты памяти DDR4 или DDR5.