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Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4)

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Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 1
Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 2
Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 3
Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
  • Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295777
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4)

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32N22S6/4)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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