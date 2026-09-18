Память оперативная DDR4 Patriot 4Gb 2400MHz (PSD44G240081S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 4Gb 2400MHz (PSD44G240081S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является отличным бюджетным решением для базового апгрейда старого компьютера или сборки простой офисной или домашней системы. Он оптимально подходит для повседневных задач - работы с документами, просмотра веб-страниц, запуска нетребовательных приложений и использования в качестве дополнительного модуля для увеличения общего объема ОЗУ. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его возможностей будет недостаточно, но он справится с ролью надежного и недорогого компонента для нетребовательных сценариев.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент своего появления стал следующим шагом в развитии оперативной памяти, предлагая более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что поколения памяти не совместимы между собой физически и электрически. Данная планка имеет форм-фактор DIMM, что означает ее предназначение для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является минимально рекомендуемым значением для комфортной работы современной операционной системы Windows 10 или 11 с базовым набором программ. Частота работы памяти - 2400 МГц, это одна из стандартных, базовых частот для DDR4, которая обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных задач. В играх и профессиональных приложениях прирост от такой частоты по сравнению с более медленными модулями будет, но незначительный, так как основным ограничением здесь выступает именно небольшой объём.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует общему снижению энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CAS Latency (CL), обычно указываются производителем в спецификациях. У бюджетных модулей они не являются низкими, что в паре с частотой 2400 МГц даёт средний уровень латентности. Данная планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своей номинальной частоте, что упрощает её установку и гарантирует стабильность даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen (начиная с первой серии) и соответствующие материнские платы. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для более старых поколений. На многих бюджетных платах частота 2400 МГц поддерживается по умолчанию, что избавляет от необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без дополнительного радиатора. Для модуля с частотой 2400 МГц и напряжением 1.2 В этого более чем достаточно, так как тепловыделение невелико. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в компактные корпуса или при использовании крупных башенных кулеров процессора, так как полностью исключает риск механического конфликта. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует её строгому утилитарному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который заметно повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь покупать максимально похожий модуль по частоте и таймингам, а в идеале - точно такой же, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этого модуля - его объём в 4 ГБ, которого хватит только для самых простых задач; для современного многозадачного использования рекомендуется рассматривать комплекты от 8 ГБ и выше. Убедитесь, что ваша существующая или планируемая к покупке материнская плата поддерживает именно DDR4. Помните, что для игр и работы с графикой критически важен не только объём, но и двухканальный режим, поэтому одна планка - это лишь первый шаг к апгрейду. Этот модуль оптимален для тех, кто ищет недорогой способ оживить старый ПК, докупить память до 8 ГБ или собрать самый бюджетный офисный компьютер.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти является отличным бюджетным решением для базового апгрейда старого компьютера или сборки простой офисной или домашней системы. Он оптимально подходит для повседневных задач - работы с документами, просмотра веб-страниц, запуска нетребовательных приложений и использования в качестве дополнительного модуля для увеличения общего объема ОЗУ. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа его возможностей будет недостаточно, но он справится с ролью надежного и недорогого компонента для нетребовательных сценариев.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент своего появления стал следующим шагом в развитии оперативной памяти, предлагая более высокие частоты и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что поколения памяти не совместимы между собой физически и электрически. Данная планка имеет форм-фактор DIMM, что означает ее предназначение для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является минимально рекомендуемым значением для комфортной работы современной операционной системы Windows 10 или 11 с базовым набором программ. Частота работы памяти - 2400 МГц, это одна из стандартных, базовых частот для DDR4, которая обеспечивает достаточную пропускную способность для офисных задач. В играх и профессиональных приложениях прирост от такой частоты по сравнению с более медленными модулями будет, но незначительный, так как основным ограничением здесь выступает именно небольшой объём.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует общему снижению энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CAS Latency (CL), обычно указываются производителем в спецификациях. У бюджетных модулей они не являются низкими, что в паре с частотой 2400 МГц даёт средний уровень латентности. Данная планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своей номинальной частоте, что упрощает её установку и гарантирует стабильность даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen (начиная с первой серии) и соответствующие материнские платы. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для более старых поколений. На многих бюджетных платах частота 2400 МГц поддерживается по умолчанию, что избавляет от необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без дополнительного радиатора. Для модуля с частотой 2400 МГц и напряжением 1.2 В этого более чем достаточно, так как тепловыделение невелико. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке в компактные корпуса или при использовании крупных башенных кулеров процессора, так как полностью исключает риск механического конфликта. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует её строгому утилитарному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который заметно повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь покупать максимально похожий модуль по частоте и таймингам, а в идеале - точно такой же, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этого модуля - его объём в 4 ГБ, которого хватит только для самых простых задач; для современного многозадачного использования рекомендуется рассматривать комплекты от 8 ГБ и выше. Убедитесь, что ваша существующая или планируемая к покупке материнская плата поддерживает именно DDR4. Помните, что для игр и работы с графикой критически важен не только объём, но и двухканальный режим, поэтому одна планка - это лишь первый шаг к апгрейду. Этот модуль оптимален для тех, кто ищет недорогой способ оживить старый ПК, докупить память до 8 ГБ или собрать самый бюджетный офисный компьютер.
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