Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 32Gb (kit 2x16Gb), 3200Mhz (KF432C16RB12AK2/32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DDR4 DIMM 32Gb (kit 2x16Gb), 3200Mhz (KF432C16RB12AK2/32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Kingston FURY Beast создан для пользователей, которые стремятся к стабильной и быстрой работе в играх и повседневных задачах без необходимости углубляться в экстремальный разгон. Два модуля по 16 Гб дают суммарный объём 32 Гб, который с большим запасом покрывает потребности современных игр, работы с десятками вкладок в браузере, потоковой трансляции и даже несложного монтажа видео. Это отличный выбор для сбалансированной сборки на платформах Intel Core и AMD Ryzen, где важны как достаточный объём, так и высокая пропускная способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент написания является наиболее распространённым и оптимальным по соотношению цена-производительность решением для настольных ПК. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических системных плат в настольных компьютерах. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 физически не совместимы ни со старыми модулями DDR3, ни с новыми DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух планок по 16 Гб обеспечивает не только солидный суммарный объём в 32 Гб, но и работу в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ DDR4, предлагая существенный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура Infinity Fabric напрямую зависит от скорости памяти. Такой скорости достаточно для комфортного гейминга, многозадачности и большинства творческих задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL16, что в паре с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение 1.35В является стандартным для модулей с поддержкой разгона. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет получить частоту 3200 МГц и оптимальные тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных платформ, использующих DDR4: это процессоры Intel Core 10-го, 11-го и более старых поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и новее. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии). Всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется использование четырёх модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и служат элементом дизайна. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которой можно управлять через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или синхронизировать с подсветкой материнской платы, поддерживающей технологии ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие. Высота модулей умеренная, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 Гб каждый. Такая комплектация изначально предназначена для работы в двухканальном режиме, что примерно удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, напрямую влияя на скорость работы системы. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 Гб рекомендуется приобрести идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с платформами DDR3 или DDR5. На материнских платах с базовыми чипсетами (например, Intel H-серии), не поддерживающими разгон, память может работать на стандартной частоте процессора (часто 2133 или 2666 МГц), а для активации XMP потребуется плата с соответствующим чипсетом. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти работа в двухканальном режиме не гарантируется, а профиль XMP может не активироваться. Этот комплект — оптимальный выбор для геймеров и энтузиастов, которым нужен сбалансированный объём, хорошая скорость и стабильность без лишних сложностей.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти Kingston FURY Beast создан для пользователей, которые стремятся к стабильной и быстрой работе в играх и повседневных задачах без необходимости углубляться в экстремальный разгон. Два модуля по 16 Гб дают суммарный объём 32 Гб, который с большим запасом покрывает потребности современных игр, работы с десятками вкладок в браузере, потоковой трансляции и даже несложного монтажа видео. Это отличный выбор для сбалансированной сборки на платформах Intel Core и AMD Ryzen, где важны как достаточный объём, так и высокая пропускная способность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на момент написания является наиболее распространённым и оптимальным по соотношению цена-производительность решением для настольных ПК. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических системных плат в настольных компьютерах. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 физически не совместимы ни со старыми модулями DDR3, ни с новыми DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух планок по 16 Гб обеспечивает не только солидный суммарный объём в 32 Гб, но и работу в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ DDR4, предлагая существенный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура Infinity Fabric напрямую зависит от скорости памяти. Такой скорости достаточно для комфортного гейминга, многозадачности и большинства творческих задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL16, что в паре с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение 1.35В является стандартным для модулей с поддержкой разгона. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет получить частоту 3200 МГц и оптимальные тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных платформ, использующих DDR4: это процессоры Intel Core 10-го, 11-го и более старых поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и новее. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии). Всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется использование четырёх модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и служат элементом дизайна. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которой можно управлять через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или синхронизировать с подсветкой материнской платы, поддерживающей технологии ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие. Высота модулей умеренная, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 Гб каждый. Такая комплектация изначально предназначена для работы в двухканальном режиме, что примерно удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, напрямую влияя на скорость работы системы. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 Гб рекомендуется приобрести идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с платформами DDR3 или DDR5. На материнских платах с базовыми чипсетами (например, Intel H-серии), не поддерживающими разгон, память может работать на стандартной частоте процессора (часто 2133 или 2666 МГц), а для активации XMP потребуется плата с соответствующим чипсетом. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти работа в двухканальном режиме не гарантируется, а профиль XMP может не активироваться. Этот комплект — оптимальный выбор для геймеров и энтузиастов, которым нужен сбалансированный объём, хорошая скорость и стабильность без лишних сложностей.
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