Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 6
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 7
Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254666
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
150

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подходит пользователям, которые хотят получить быстрый и отзывчивый компьютер для игр, повседневной многозадачности и работы с приложениями. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ, чего достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках, одновременной работы с браузером, офисными программами и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой золотую середину между базовыми офисными наборами и дорогими игровыми комплектами, закрывая потребности большинства домашних и игровых сборок без переплаты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является наиболее распространённым и оптимальным по цене решением для современных настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM для настольных ПК, что означает их несовместимость со слотами для ноутбуков (SO-DIMM) или другими поколениями памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок объёмом по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ. Номинальная частота работы – 3200 МГц, что является отличным балансом скорости и доступности для платформ Intel и AMD. Такая частота ощутимо увеличивает производительность в играх, особенно в связке с современными процессорами, где скорость памяти напрямую влияет на количество кадров в секунду и минимальный FPS. В рабочих задачах, таких как обработка фото или работа с большими таблицами, высокая частота также обеспечивает высокую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности памяти, тайминг CL (CAS Latency), у данной модели составляет C16. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкими задержками. Для работы на заявленной частоте модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, представляющую собой готовый профиль разгона. Пользователю достаточно активировать его в BIOS материнской платы, чтобы память автоматически заработала на 3200 МГц, не прибегая к ручным настройкам таймингов и напряжения, которое здесь составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B). Однако важно помнить, что для поддержки частоты 3200 МГц на некоторых платформах, особенно начального уровня, может потребоваться активация профиля XMP. Также необходимо убедиться, что материнская плата имеет соответствующее количество слотов DIMM и что её BIOS обновлён до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Такое охлаждение способствует стабильности системы, особенно в разогнанном режиме XMP. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где на первом месте стоит надёжность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, заметно повышая общую производительность системы. Устанавливать такие планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты с номерами A2 и B2, согласно руководству пользователя. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ можно приобрести аналогичный комплект, однако смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми характеристиками, может иногда приводить к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на память DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 3200 МГц критически важна активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. При выборе стоит убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоты не ниже 3200 МГц через XMP, а также проверить высоту радиаторов, если используется крупный кулер. Этот комплект – отличный выбор для геймеров и пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка нового ПК. Если ваши задачи связаны с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом, возможно, стоит сразу рассмотреть комплект большего объёма, например, 32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подходит пользователям, которые хотят получить быстрый и отзывчивый компьютер для игр, повседневной многозадачности и работы с приложениями. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ, чего достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках, одновременной работы с браузером, офисными программами и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой золотую середину между базовыми офисными наборами и дорогими игровыми комплектами, закрывая потребности большинства домашних и игровых сборок без переплаты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является наиболее распространённым и оптимальным по цене решением для современных настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей – стандартный DIMM для настольных ПК, что означает их несовместимость со слотами для ноутбуков (SO-DIMM) или другими поколениями памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок объёмом по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ. Номинальная частота работы – 3200 МГц, что является отличным балансом скорости и доступности для платформ Intel и AMD. Такая частота ощутимо увеличивает производительность в играх, особенно в связке с современными процессорами, где скорость памяти напрямую влияет на количество кадров в секунду и минимальный FPS. В рабочих задачах, таких как обработка фото или работа с большими таблицами, высокая частота также обеспечивает высокую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности памяти, тайминг CL (CAS Latency), у данной модели составляет C16. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкими задержками. Для работы на заявленной частоте модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, представляющую собой готовый профиль разгона. Пользователю достаточно активировать его в BIOS материнской платы, чтобы память автоматически заработала на 3200 МГц, не прибегая к ручным настройкам таймингов и напряжения, которое здесь составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B). Однако важно помнить, что для поддержки частоты 3200 МГц на некоторых платформах, особенно начального уровня, может потребоваться активация профиля XMP. Также необходимо убедиться, что материнская плата имеет соответствующее количество слотов DIMM и что её BIOS обновлён до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Такое охлаждение способствует стабильности системы, особенно в разогнанном режиме XMP. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где на первом месте стоит надёжность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, заметно повышая общую производительность системы. Устанавливать такие планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты с номерами A2 и B2, согласно руководству пользователя. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ можно приобрести аналогичный комплект, однако смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми характеристиками, может иногда приводить к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на память DDR3 или DDR5. Для выхода на заявленные 3200 МГц критически важна активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. При выборе стоит убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоты не ниже 3200 МГц через XMP, а также проверить высоту радиаторов, если используется крупный кулер. Этот комплект – отличный выбор для геймеров и пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка нового ПК. Если ваши задачи связаны с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом, возможно, стоит сразу рассмотреть комплект большего объёма, например, 32 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3200MHz (PVS416G320C6K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...